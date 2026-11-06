Trực thăng CH-47 Chinook chinh phục bầu trời nhiều quốc gia

Sau khi chứng minh hiệu quả trong các cuộc chiến của Mỹ trong thập niên 1970, CH-47 Chinook dần trở thành một trong những dòng trực thăng vận tải được xuất khẩu rộng rãi.

Khả năng chuyên chở lớn và thiết kế phù hợp với nhiều nhiệm vụ khiến máy bay được các lực lượng quân sự trên thế giới quan tâm.

Nhật Bản là một trong những khách hàng quốc tế có quan hệ hợp tác lâu dài với Boeing trong chương trình Chinook.

Thông qua Kawasaki Heavy Industries, Nhật Bản tham gia sản xuất và lắp ráp các phiên bản CH-47J và CH-47JA. Những máy bay này được sử dụng cho nhiệm vụ vận tải quân sự, cứu trợ thiên tai và hoạt động tại các khu vực địa hình phức tạp.

Canada cũng khai thác một biến thể riêng mang tên CH-147F. Máy bay được trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại, thiết bị thông tin liên lạc và những cải tiến phục vụ yêu cầu hoạt động của lực lượng vũ trang nước này.

Australia sử dụng CH-47F để vận chuyển binh sĩ, phương tiện và hàng hóa phục vụ các hoạt động quân sự.

Khả năng hoạt động tại khu vực rộng lớn, kết hợp với điều kiện địa hình đa dạng, khiến dòng trực thăng này có giá trị đáng kể đối với lực lượng mặt đất Australia.

Singapore cũng đưa Chinook vào biên chế từ năm 1994. Nước này từng sử dụng CH-47D trước khi chuyển sang CH-47F.

Theo Bộ Quốc phòng Singapore, phiên bản mới có thể vận chuyển 52 binh sĩ, 24 cáng cứu thương hoặc tối đa 12.700 kg hàng hóa treo bên ngoài trong cấu hình phù hợp.

Ấn Độ cũng sử dụng CH-47F để tăng cường năng lực vận tải tại những khu vực núi cao. Khả năng hoạt động ở độ cao lớn là một trong những ưu thế đáng chú ý của dòng trực thăng này.

Boeing cho biết Chinook hiện được sử dụng bởi 20 khách hàng quốc tế. Sự hiện diện tại nhiều quốc gia cho thấy dòng máy bay này không chỉ đáp ứng yêu cầu riêng của quân đội Mỹ mà còn có khả năng thích ứng với những học thuyết và điều kiện khai thác khác nhau.