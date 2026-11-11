Trực thăng cấp cứu đưa bệnh nhân nguy kịch từ đảo Nam Yết về đất liền

Bệnh nhân được theo dõi sát sinh hiệu trong suốt hành trình di chuyển.

Ngày 11/11, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, Tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với Công ty Trực thăng Miền Nam (Binh đoàn 18) đưa bệnh nhân L.M.Đ (SN 1982, quê tỉnh Quảng Trị), nhân viên của Công ty Dacinco, đang công tác tại đảo Nam Yết, bị chấn thương nặng về đất liền điều trị.

Cụ thể, khoảng 16h45 ngày 9/11, bệnh nhân Đ. không may bị ngã, vùng bụng dưới va đập rất mạnh vào vật cứng. Dù người bệnh vẫn tỉnh táo nhưng đau đớn dữ dội, bệnh xá đảo đã siêu âm chưa phát hiện tổn thương và tiến hành cấp cứu bằng truyền dịch, thuốc giảm đau, giãn cơ trơn. Tuy nhiên, đến khoảng 23h30 cùng ngày, tình trạng diễn biến phức tạp, bụng bệnh nhân căng chướng. Đến 0h45 ngày 10/11, mạch ở mức 90 lần/phút, huyết áp 110/70 mmHg, ấn đau khắp ổ bụng và có biểu hiện co cứng cơ thành bụng.

Lúc 17h15, trực thăng hạ cánh an toàn tại sân đỗ Bệnh viện đa khoa 1000 giường.

Trước tình huống này, Bệnh xá đảo Nam Yết hội chẩn từ xa (Telemedicine) với Bệnh viện Quân y 175. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân Đ. bị chấn thương bụng kín, viêm phúc mạc toàn thể, nghi vỡ tạng rỗng do tai nạn lao động. Nhận định đây là tình trạng cấp cứu ngoại khoa nghiêm trọng, có nguy cơ cao sốc nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan, bệnh viện đã đề nghị vận chuyển bằng đường hàng không. Trong thời gian chờ đợi, lực lượng quân y trên đảo được hướng dẫn điều trị hồi sức, bù dịch, điện giải và đặt sonde dạ dày.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, lúc 8h ngày 10/11, trực thăng AW189 mang số hiệu VN-8646 do Trung tá Đoàn Anh Tuấn làm cơ trưởng đã xuất phát. Đến 13h30, Tổ cấp cứu đường không do Đại úy Lê Việt Thắng làm kíp trưởng tiếp cận và đánh giá tình trạng người bệnh.

Bệnh nhân được đưa vào khoa Cấp cứu để triển khai phương án điều trị phù hợp.

Đại úy Lê Việt Thắng, cho biết, bệnh nhân được siêu âm nhanh có trọng điểm tại giường, đánh giá tình trạng hô hấp, tuần hoàn, tràn máu, khí màng phổi và tổn thương các tạng đặc như gan, thận, lách.

“Trong suốt hành trình vận chuyển kéo dài, do bệnh nhân đã vào sốc và đang sử dụng thuốc vận mạch, tổ bay phải liên tục theo dõi sát sinh hiệu”, Đại úy Thắng cho hay.

Lúc 17h15, trực thăng hạ cánh an toàn tại sân đỗ Bệnh viện đa khoa 1000 giường. Người bệnh nhanh chóng được chuyển đến khoa Cấp cứu để thăm khám, xét nghiệm và triển khai phương án điều trị phù hợp.