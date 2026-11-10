Trực thăng cắm đầu lao thẳng xuống sông không dấu vết: Clip hiện trường gây sốc nặng

Theo Newsflare, đoạn clip cho thấy chiếc trực thăng Super Puma H-225 lơ lửng vài mét trên mặt sông khi nó hạ một thùng chứa nước lớn được treo bằng sợi dây cáp dài vào ngày 8/11.

Vài giây sau khi thùng chạm nước, chiếc trực thăng dường như mất kiểm soát ở huyện Barito Kuala, tỉnh Nam Kalimantan, Indonesia.

Chiếc trực thăng tiếp tục hạ thấp độ cao xuống khu vực sông Barito. Tuy nhiên, khi chỉ còn cách mặt nước một khoảng ngắn, máy bay bất ngờ chúi mạnh về phía trước rồi lao thẳng xuống sông.

Phát hiện vụ việc, một số ngư dân đang hoạt động gần đó lập tức chạy đến hỗ trợ các nạn nhân. Đáng chú ý, một người đàn ông đã không ngần ngại nhảy xuống sông, tiếp cận chiếc trực thăng để kiểm tra tình trạng của những người bên trong.

Chiếc trực thăng Eurocopter EC225LP, mang số hiệu VH-HGM, đã rơi gần làng Tabatan thuộc huyện Kuripan khi đang thực hiện một chiến dịch dập tắt cháy rừng và đất liền.

Một người đàn ông đã không ngần ngại nhảy xuống sông, tiếp cận chiếc trực thăng để kiểm tra tình trạng của những người bên trong.

Ông Berton Panjaitan, người phát ngôn Cơ quan Giảm nhẹ Thảm họa Quốc gia Indonesia, ban đầu cho biết với truyền thông địa phương rằng hai người Úc đã may mắn sống sót sau vụ tai nạn. Trong khi đó, một thành viên phi hành đoàn mang quốc tịch Indonesia vẫn đang mất tích.

Ông Berton cho biết: "Vụ việc này xảy ra khi phi đội đang tiến hành một chiến dịch thả nước dập lửa".

Một báo cáo từ Mạng lưới An toàn Hàng không sau đó cho biết: "2 thành viên phi hành đoàn sống sót sau vụ tai nạn, người thứ ba mất tích. Người này sau đó được tìm thấy đã tử vong ở lưu vực sông Barito (DAS)".