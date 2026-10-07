Trúc Nhân thông báo tin vui sau 14 năm

Tối 6/10, Trúc Nhân bất ngờ công bố “dự án kép” mang tên Tân Mùi, chính thức diễn ra vào ngày 31/10 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu. Đây là dự án đặc biệt khi đánh dấu lần đầu tiên nam ca sĩ thực hiện showcase cá nhân, đồng thời ra mắt album cùng tên sau 14 năm hoạt động nghệ thuật.

Trước đó, Trúc Nhân từng khiến khán giả tò mò khi hé lộ những hình ảnh đầu tiên của Tân Mùi với hình tượng chú hề ngộ nghĩnh cùng loạt “hint” đáng chú ý như: “Lần đầu tiên sau 14 năm hoạt động nghệ thuật”, “Một đêm duy nhất?”. Những thông tin ít ỏi này nhanh chóng đặt ra nhiều câu hỏi về màn xuất hiện mới của nam ca sĩ.

Hình ảnh mới đầy bí ẩn của Trúc Nhân cách đây chưa lâu.

Đến khi chính thức công bố, Tân Mùi cho thấy đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc đơn lẻ. Dự án được xây dựng như một cột mốc kép, khi Trúc Nhân vừa giới thiệu album mới, vừa lần đầu tiên đứng ở vị trí trung tâm của một showcase cá nhân do chính mình dẫn dắt.

Sau 14 năm hoạt động nghệ thuật, việc Trúc Nhân lựa chọn một hình thức hoàn toàn mới để giới thiệu album cũng phần nào cho thấy đặc điểm đã trở thành dấu ấn trong cách nam ca sĩ làm nghề. Anh không dễ hài lòng với những gì đã quen thuộc và luôn tìm kiếm những cách thức mới để thể hiện ý tưởng, cá tính âm nhạc của mình.

Từ một nghệ sĩ thường tạo dấu ấn qua từng sản phẩm riêng lẻ, Trúc Nhân lần đầu đặt một album ở vị trí trung tâm của một đêm diễn được thiết kế riêng cho âm nhạc của mình. Đây cũng là bước chuyển đáng chú ý trong hành trình 14 năm hoạt động nghệ thuật, khi nam ca sĩ không chỉ mang đến những ca khúc mới mà còn chủ động tạo nên một không gian để kể câu chuyện của cả album.

Từ một nghệ sĩ thường tạo dấu ấn qua từng sản phẩm riêng lẻ, Trúc Nhân lần đầu đặt một album ở vị trí trung tâm của một đêm diễn.

Với Tân Mùi, Trúc Nhân dường như đang lựa chọn cách kỷ niệm 14 năm làm nghề bằng một dấu mốc khác biệt khi lần đầu có showcase cá nhân và lần đầu đưa album trở thành tâm điểm của một đêm diễn. Quan trọng hơn, đây được xem là món quà mà nam ca sĩ dành tặng những khán giả đã đồng hành, yêu thương và ủng hộ anh trong suốt chặng đường 14 năm qua.

Ngày 31/10 vì thế không chỉ là thời điểm Tân Mùi chính thức xuất hiện, mà còn đánh dấu một lần đầu tiên đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của Trúc Nhân.

Khán giả đang nóng lòng chờ đợi sự trở lại của Trúc Nhân.