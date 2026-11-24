Từng đi phát báo, làm bồi bàn từ năm 14-15 tuổi để kiếm tiền trang trải cuộc sống, Á hậu Thảo Nhi Lê nay có sự nghiệp riêng và chuyện tình viên mãn. Ở tuổi 32, người đẹp vừa nhận lời cầu hôn của doanh nhân Pháp Romain Leclef, người kế thừa đời thứ 7 của gia tộc có gần 200 năm gắn bó với ngành nước hoa.