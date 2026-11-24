Trúc Nhân 'thấy mình' trong Wren Evans, Rhymastic quăng miếng nào rớt miếng đó
Sau lần hợp tác đầu tiên trong "Chuyện Tình Tứ Cứ Từ Từ Tính" và "Về Đi Em", Trúc Nhân thích thú "rì-viu" quá trình làm việc cùng 2 khách mời: MIN không phải "mỹ nữ an tĩnh", Rhymastic "hạt nhài". Mặt khác, trái với sân khấu bùng nổ của "Vì Anh Quá Đẹp Trai", Trúc Nhân dành sự thấu hiểu với Wren Evans - một nghệ sĩ kín tiếng để bảo toàn cá tính âm nhạc.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/truc-nhan-thay-minh-trong-wren-evans-rhymastic-quang-mieng-nao-rot-mieng-do-post1897171.tpo