Trúc Nhân khóc nghẹn trong đêm nhạc riêng đầu tiên sau 14 năm

Showcase đánh dấu chặng đường 14 năm hoạt động nghệ thuật của Trúc Nhân diễn ra tối 31/10, tại TP.HCM, với sự hiện diện của đông đảo đồng nghiệp và hàng nghìn khán giả. Đêm nhạc được đầu tư với sân khấu rộng 30 m, mở ra không gian trình diễn lớn và cho phép khán giả dễ dàng theo dõi ở tất cả vị trí. Hiệu ứng ánh sáng, visual, âm nhạc tạo ra sự cộng hưởng, mang tới nhiều cảm xúc cho người theo dõi.

Trúc Nhân liên tục biến hóa, dẫn dắt khán giả đi qua những giai điệu tươi vui và đầy năng lượng cho đến các ca khúc sâu lắng. Ở phần mở đầu của đêm nhạc, nam ca sĩ lần lượt trình diễn 11 ca khúc trong album Tân Mùi. Theo chia sẻ của Trúc Nhân, ở album này, anh trực tiếp tham gia sáng tác gần như toàn bộ sản phẩm. Thay vì tiếp tục phát hành các single riêng lẻ, đây là lần đầu tiên nam ca sĩ xây dựng một dự án dài hơi có chủ đề xuyên suốt.

Không gian âm nhạc lắng đọng với màn trình diễn của Trúc Nhân và Rhymastic ở Về đi em. Tiết mục sử dụng kỹ thuật chiếu hình trực tiếp trên màn gauze và hiệu ứng chồng ảnh, mang đến một sân khấu giàu tính điện ảnh.

Trúc Nhân nhiều lần xúc động trước sự ủng hộ, theo dõi của đông đảo đồng nghiệp cùng hàng nghìn khán giả. Khác với những màn trình diễn được dàn dựng công phu, kỳ công, tiết mục Bí kíp sinh tồn cho trái tim tan vỡ - ca khúc cuối trong khép lại phần trình diễn album, Trúc Nhân chỉ ngồi một chỗ, hát cùng guitar và tâm tình với khán giả.

Khi câu hát cuối "Bước cuối cùng, là dù bao nhiêu bước cũng không thể nào không... bước đi" vang lên, Trúc Nhân bật khóc nức nở. Phía dưới khán đài, các đồng nghiệp, khán giả đồng loạt vỗ tay, động viên ca sĩ. Giọng ca 35 tuổi sau đó lấy lại bình tĩnh để hoàn thành tiết mục.

Sau phần trình diễn album, Trúc Nhân khép lại showcase bằng màn mash-up 5 bản hit gắn liền với sự nghiệp âm nhạc: Có không giữ mất đừng tìm, Thật bất ngờ, Sáng mắt chưa, Bốn chữ lắm và Vạn sự như ý. Đặc biệt, màn hòa giọng ngẫu hứng giữa Trúc Nhân và Cody Nam Võ trong ca khúc Thật bất ngờ nhanh chóng nhận được sự chú ý và yêu thích từ khán giả.

"Các ca khúc trên là những câu chuyện chạm đến vấn đề mà xã hội đang quan tâm ở thời điểm ấy. Từ câu chuyện riêng, chúng dần trở thành câu chuyện chung và được nhiều người đồng cảm. Nhân nghĩ rằng khi một câu chuyện cá nhân đủ gần gũi để khán giả nhìn thấy mình trong đó, đó cũng là một cách truyền tải âm nhạc hiệu quả. Với Tân Mùi, Nhân vẫn muốn tiếp tục kể những câu chuyện của mình, chỉ là ở một góc nhìn và sắc thái khác", anh nói.

An Nhi