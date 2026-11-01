Trúc Nhân khóc nghẹn, nói lời cảm ơn 'sư phụ' Thu Minh trước hàng nghìn khán giả

Tối 31/10, Trúc Nhân tổ chức buổi showcase giới thiệu album đầu tay Tân Mùi tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM), thu hút khoảng 2.000 khán giả. Sau 14 năm hoạt động nghệ thuật, đây cũng là lần đầu nam ca sĩ ra mắt album đầu tay và tổ chức một showcase bán vé đầu tiên.

Trúc Nhân lần đầu ra mắt album và tổ chức showcase sau 14 năm làm nghề.

Xuất hiện trên sân khấu, Trúc Nhân cho biết từng lo ngại khán giả có sẵn sàng bỏ tiền xem một nghệ sĩ “im lặng quá lâu, lâu lâu mới xuất hiện như mình hay không”. Vì vậy, khi được thông báo chương trình đã bán hết vé khiến anh bất ngờ và hạnh phúc.

Anh tiết lộ ban đầu định xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu hãnh. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ba mẹ, “sư phụ” Thu Minh và đồng nghiệp bên dưới, anh thừa nhận “lòng mình mềm nhũn”. Anh xúc động gửi lời cảm ơn Thu Minh vì 14 năm trước đã bấm nút quay lại tại Giọng hát Việt để có một Trúc Nhân trên sân khấu ngày hôm nay.

Đứng trước biển người đến cổ vũ mình, Trúc Nhân không giấu được sự nghẹn ngào. Anh cảm giác không còn thấy mình là ca sĩ Trúc Nhân, mà giống một người con, người cháu và người anh em trong gia đình.

Trúc Nhân dẫn dắt khán giả qua từng chương trong câu chuyện về vòng đời tình yêu.

Mở đầu đêm nhạc, Trúc Nhân xuất hiện trong hình tượng “gã hề”, kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng và hình ảnh chuyển động trên màn hình LED, từng bước giới thiệu thế giới âm nhạc của Tân Mùi.

Từ đây, chương trình lần lượt đưa khán giả đến với những sắc thái khác nhau của album. Bắt đầu bằng những năng lượng trẻ trung với Ngày lành tháng tốt, Vì anh quá đẹp trai đánh dấu màn kết hợp đầy ăn ý cùng Wren Evans. Tiếp nối bầu không khí đó, Cao bồi và con mồi gây ấn tượng bằng đạo cụ trái tim khổng lồ trên sân khấu, trong khi Đi đêm có ngày gặp em lại tạo điểm nhấn với bối cảnh đường đua và màu sắc ma mị bí ẩn.

Sau những giai điệu tươi vui và đầy năng lượng, giọng ca sinh năm 1991 tiếp tục dẫn dắt đường dây âm nhạc mở ra những khoảng sáng - tối cảm xúc hơn với Đồng tình luyến tiếc, Chia tay quá đã, Về đi em, Còn đếm là còn thương.

Tiến về chặng cuối của album, Chuyện tình tứ cứ từ từ tính trở thành điểm nhấn đắt giá khi đánh dấu màn kết hợp cùng MIN - nữ nghệ sĩ duy nhất góp mặt trong chương trình.

Với Bí kíp sinh tồn cho trái tim tan vỡ, Trúc Nhân hướng đến sự mộc mạc, chỉ có âm thanh guitar và hình ảnh nam ca sĩ ngồi tâm tình cùng khán giả, lẫn chính mình. Trên sân khấu, nam ca sĩ khóc nghẹn không hát thành lời khi thể hiện ca khúc. Đây cũng là ca khúc khép lại phần trình diễn album, đưa câu chuyện trở về với những suy ngẫm, chiêm nghiệm sau những biến động trong tình yêu.

Nói thêm về album mới, Trúc Nhân cho biết anh thử thách bản thân khi trực tiếp tham gia sáng tác gần như toàn bộ. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ xây dựng một dự án dài hơi có chủ đề xuyên suốt, đồng thời đưa trải nghiệm cùng góc nhìn cá nhân vào lời ca một cách rõ nét hơn. So với hình ảnh trào phúng, sắc sảo quen thuộc, các sáng tác lần này cho thấy sự mềm mại và trưởng thành hơn trong cách nam ca sĩ nhìn nhận tình yêu.

Trúc Nhân khóc nghẹn khi hát ca khúc cuối của album.

Bên cạnh những ca khúc mới, Trúc Nhân còn trình diễn loạt bản hit gắn liền với sự nghiệp như Có không giữ mất đừng tìm, Thật bất ngờ, Sáng mắt chưa, Bốn chữ lắm...

Ca sĩ Trúc Nhân sinh năm 1991, quê Bình Định (nay là Gia Lai). Anh được khán giả biết đến sau khi tham gia Giọng hát Việt mùa đầu tiên năm 2012. Bước ra cuộc thi, Trúc Nhân từng bước khẳng định tên tuổi qua loạt ca khúc “triệu view” được khán giả yêu thích như Bốn chữ lắm, Thật bất ngờ, Người ta có thương mình đâu, Sáng mắt chưa, Có không giữ mất đừng tìm... và mới nhất là Vạn sự như ý ra mắt hồi đầu năm. Không liên tục ra mắt sản phẩm nhưng các ca khúc của Trúc Nhân gây chú ý nhờ cách khai thác những câu chuyện đời thường bằng góc nhìn hài hước, châm biếm.