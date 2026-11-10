Trúc Nhân gây bất ngờ

Trúc Nhân đang có 3 sản phẩm cùng xuất hiện trong top 10 thịnh hành của danh mục âm nhạc tại Việt Nam. Đây là thành tích đáng chú ý, không chỉ với riêng nam ca sĩ mà còn khá ít gặp trên thị trường nhạc Việt. Cả 3 video đều được ghi hình tại showcase giới thiệu album Tân Mùi diễn ra gần đây, thay vì là những MV được đầu tư tiền tỷ.

Trúc Nhân lại khó đoán

Ba tiết mục lần lượt gồm Chuyện tình tứ cứ từ từ tính kết hợp MIN, Vì anh quá đẹp trai có sự góp giọng của Wren Evans và Về đi em với Rhymastic. Việc cùng lúc có 3 sản phẩm lọt top thịnh hành cho thấy sức hút của dự án mới của Trúc Nhân, đồng thời phản ánh sự quan tâm của khán giả dành cho những màn kết hợp đa dạng về màu sắc âm nhạc.

Cả 3 ca khúc đều nằm trong album Tân Mùi, phát hành cùng thời điểm với showcase. Dự án đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong cách Trúc Nhân thực hiện sản phẩm. Thay vì tiếp tục ra mắt từng đĩa đơn riêng lẻ, nam ca sĩ lần đầu xây dựng một album dài hơi với chủ đề xuyên suốt, trong đó anh trực tiếp tham gia sáng tác gần như toàn bộ ca khúc.

Album cũng cho thấy Trúc Nhân đưa nhiều trải nghiệm và góc nhìn cá nhân vào âm nhạc. Nếu trước đây nam ca sĩ thường được nhận diện qua những sản phẩm có màu sắc trào phúng, cách thể hiện sắc sảo và giàu tính châm biếm, các sáng tác mới lại bộc lộ một khía cạnh mềm mại, trưởng thành hơn khi nhìn nhận về tình yêu.

Tân Mùi gồm 15 track, trong đó có 11 ca khúc mới lấy Pop làm chất liệu chủ đạo, kết hợp với các yếu tố âm nhạc đương đại. Bốn phần Tâm Sự (interlude) được sắp xếp xen kẽ như những khoảng nghỉ, đồng thời kết nối các chặng cảm xúc trong album.

Toàn bộ dự án được xây dựng quanh ý tưởng về vòng đời tình yêu, từ những rung động đầu tiên, sức hấp dẫn của 2 người, những va chạm cho đến chia ly và suy ngẫm sau tổn thương. Tương ứng với từng trạng thái, âm nhạc cũng thay đổi linh hoạt. Có lúc giai điệu sôi nổi, giàu năng lượng; khi lại được đẩy lên cao trào với những diễn biến kịch tính, trước khi dần lắng xuống trong những thanh âm du dương. Cách sắp xếp này tạo nên hành trình cảm xúc liền mạch thay vì tập hợp những ca khúc rời rạc.

Trúc Nhân và Min kết hợp trong tiết mục Chuyện tình tứ cứ từ từ tính. Ảnh: NVCC.

Trong 3 tiết mục đang được chú ý, Vì anh quá đẹp trai và Chuyện tình tứ cứ từ từ tính tiếp tục khai thác nét dí dỏm, tinh nghịch vốn là thế mạnh của Trúc Nhân. Với ca khúc đầu tiên, Wren Evans mang đến một màu sắc khác biệt thông qua cách xử lý giai điệu biến hóa và tinh thần có phần ngẫu hứng.

Trúc Nhân sở hữu giọng hát khỏe, cao, sáng và có độ sắc nét. Anh thường kết hợp kỹ thuật thanh nhạc với lối xử lý giàu tính tự sự, trào phúng, dí dỏm tạo nên những đoạn hát nhiều biến chuyển cảm xúc. Phong cách trình diễn giàu năng lượng, đôi khi có phần khác lạ cũng là dấu ấn riêng của nam ca sĩ.

Trong khi đó, Wren Evans được biết đến với những giai điệu có cấu trúc khó đoán, cách xử lý hiện đại và màu sắc chịu ảnh hưởng từ âm nhạc US-UK. Chất giọng mềm, ấm của anh tạo nên sự tương phản với cách hát mạnh, sắc của Trúc Nhân. Hai cá tính âm nhạc vì thế vừa có điểm giao thoa, hòa hợp, ăn ý lại vừa giữ được nét riêng, giúp màn kết hợp mang đến cảm giác mới mẻ.

Với Chuyện tình tứ cứ từ từ tính, MIN góp phần tạo nên không khí tình yêu trẻ trung, ngọt ngào. Ca khúc kết hợp Pop với chất liệu Bolero, tạo nên sự pha trộn có phần lạ tai nhưng vẫn gần gũi. Phần điệp khúc lặp lại cụm từ "chuyện tình tứ cứ từ từ tính" cùng cách chơi chữ duyên dáng giúp bài hát có điểm nhấn dễ nhớ. Sự kết hợp giữa giọng hát của MIN và lối thể hiện tinh nghịch của Trúc Nhân cũng làm nổi bật tinh thần vui tươi của ca khúc.

Trái ngược với 2 tiết mục trên, Về đi em đưa người nghe đến một không gian trầm lắng hơn. Sự góp mặt của Rhymastic tạo thêm chiều sâu nội tâm và sắc thái chiêm nghiệm cho ca khúc. Không còn tập trung vào sự hài hước hay những giai điệu vui nhộn, màn kết hợp này góp phần thể hiện khía cạnh cảm xúc nhiều suy tư trong câu chuyện tình yêu album theo đuổi.

Màn kết hợp giữa Trúc Nhân và Rhymastic mang màu sắc trầm lắng, sâu sắc. Ảnh: NVCC.

Kết quả

Ba màn kết hợp với 3 nghệ sĩ có phong cách khác biệt cho thấy sự đa dạng trong cách Trúc Nhân xây dựng Tân Mùi. Việc các video ghi hình tại showcase đồng loạt lọt top 10 thịnh hành cũng là tín hiệu đáng chú ý đối với dự án, nhất là khi sức hút không chỉ tập trung ở một ca khúc mà được phân bổ qua nhiều tiết mục với những màu sắc riêng.

Trong đó, Chuyện tình tứ cứ từ từ tính đang đạt thành tích tốt nhất khi xếp hạng 3 trên top thịnh hành danh mục âm nhạc tại Việt Nam với hơn 2,8 triệu lượt xem sau khoảng 7 ngày phát hành. Cùng lúc, Vì anh quá đẹp trai đứng hạng 4 với 2, 2 triệu lượt xem.

Trong khi đó, Về đi em giữ hạng 7 tính tới chiều 10/11 với 1,5 triệu lượt xem. Thành tích kể trên là khá ấn tượng, đặc biệt khi xét đến việc các video ở dạng performance chứ không phải MV chính thức. Những con số kể trên thậm chí cao hơn nhiều MV Việt được phát hành thời gian qua.

Điều đó cho thấy những màn kết hợp thú vị, mới lạ luôn thu hút được khán giả. Ngay lúc này, Như một người rưng của Osad và Hà An Huy đang đứng top 1 thịnh hành danh mục âm nhạc tại Việt Nam. Đây cũng là một sản phẩm mang tính ngẫu hứng với âm nhạc, hình ảnh hài hước, đời thường và gần gũi.