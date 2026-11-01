Trúc Nhân bật khóc, quỳ gối cảm ơn khán giả

Mới đây, ca sĩ Trúc Nhân đã tổ chức đêm nhạc showcase giới thiệu dự án âm nhạc mới, đồng thời đánh dấu cột mốc đáng nhớ sau 14 năm theo đuổi con đường nghệ thuật. Không chỉ mang đến những tiết mục được đầu tư công phu, nam ca sĩ còn khiến hàng nghìn khán giả xúc động khi nhiều lần bật khóc ngay trên sân khấu.

Trúc Nhân lần đầu tổ chức đêm nhạc riêng sau 14 năm hoạt động nghệ thuật.

Đứng trước biển người đến cổ vũ mình, Trúc Nhân không giấu được sự nghẹn ngào. Nam ca sĩ tâm sự rằng bản thân "không thể tưởng tượng ra được viễn cảnh này" trước khi chương trình bắt đầu. Với anh, việc được đứng trên sân khấu riêng, trình diễn những sản phẩm âm nhạc tâm huyết trước hàng nghìn khán giả là một niềm hạnh phúc lớn lao sau chặng đường dài nỗ lực.

Đáp lại tình cảm của Trúc Nhân, khán giả liên tục hò reo, cổ vũ và hòa giọng cùng nam ca sĩ xuyên suốt chương trình. Đặc biệt, những ca khúc thuộc album Tân Mùi lần đầu tiên được biểu diễn trực tiếp trên sân khấu đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt.

Trúc Nhân nhiều lần xúc động trên sân khấu đặc biệt sau 14 năm làm nghề.

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất đêm nhạc là khi Trúc Nhân phát hiện một khán giả nữ 70 tuổi có mặt để xem mình biểu diễn. Trước tình cảm đặc biệt ấy, nam ca sĩ không thể kiềm chế cảm xúc. Anh quỳ gối ngay trên sân khấu để bày tỏ lòng biết ơn đến vị khán giả lớn tuổi.

Hành động của Trúc Nhân trở thành điểm nhấn đầy cảm xúc, cho thấy sự trân trọng mà nam ca sĩ dành cho những người đã yêu thương và đồng hành cùng mình. Đặc biệt, việc âm nhạc của anh có thể chạm đến khán giả thuộc nhiều thế hệ càng khiến khoảnh khắc này thêm ý nghĩa.

Chưa dừng lại ở đó, khi trình diễn ca khúc cuối cùng trong album Tân Mùi, Trúc Nhân một lần nữa bật khóc. Nam ca sĩ nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đến ba mẹ, chị gái, những người thân yêu đã luôn ở phía sau ủng hộ anh.

Clip Trúc Nhân bất ngờ, quỳ gối cảm ơn khi gặp khán giả 70 tuổi đi xem mình.

Đặc biệt, Trúc Nhân không quên nhắc đến ca sĩ Thu Minh, người thầy từng lựa chọn anh về đội tại chương trình Giọng Hát Việt năm nào. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng gửi lời tri ân đến quản lý, những người anh em, đồng nghiệp đã sát cánh cùng anh trong suốt hành trình 14 năm làm nghề.

Từ một giọng ca bước ra từ cuộc thi âm nhạc, Trúc Nhân từng bước xây dựng dấu ấn riêng bằng những sản phẩm sáng tạo, cá tính và giàu màu sắc nghệ thuật. Đằng sau những thành quả ấy là hành trình không ngừng cố gắng, làm mới bản thân và nghiêm túc với nghề.

Trúc Nhân nhiều lần bật khóc trên sân khấu.

Có lẽ, điều khiến đêm nhạc lần này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở quy mô sân khấu hay những tiết mục được dàn dựng, mà còn là tình yêu thương mà khán giả dành cho Trúc Nhân. Sau 14 năm, những giọt nước mắt của nam ca sĩ chính là minh chứng cho niềm hạnh phúc khi những nỗ lực nghệ thuật được đón nhận. Và với Trúc Nhân, khoảnh khắc quỳ gối cảm ơn khán giả có lẽ sẽ trở thành một trong những ký ức khó quên nhất trên hành trình làm nghề.