Trúc Linh và hành trình ngắn ngủi nhất lịch sử của một hoa hậu

Ngày 3/11, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 họp báo công bố vòng chung kết. Giữa không khí rộn ràng của mùa giải mới, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh có nhiều cảm xúc trước khi khép lại hành trình đương nhiệm.

Chia sẻ về thời khắc này, người đẹp nói đang trải qua nhiều cảm xúc đan xen. Đó không phải là sự hồi hộp khi chuẩn bị bước vào một cuộc thi mới mà là cảm giác vừa buồn, vừa vui, vừa lo lắng khi nghĩ đến khoảnh khắc đứng trên sân khấu gửi những lời cuối cùng với tư cách đương kim hoa hậu.

Hoa hậu Trúc Linh và nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong tại họp báo.

Những ngày qua, Trúc Linh dành nhiều thời gian suy nghĩ về chặng đường đã qua, nỗ lực tìm kiếm những lời lẽ trọn vẹn nhất để gửi lời cảm ơn đến khán giả cùng những người đã luôn đồng hành, ủng hộ cô.

Nhìn lại 2 năm nhiệm kỳ, Hà Trúc Linh nhắc về những kỷ niệm khó quên. Đó là 1 năm nhiều biến động khi lần đầu tiên đêm chung kết cuộc thi phải dời lịch do ảnh hưởng khốc liệt của bão lũ. Trúc Linh xúc động nhớ lại cảm giác buồn và lo lắng cho sự an toàn của cộng đồng cũng như đội ngũ sản xuất – những người đã âm thầm làm việc dưới mưa bão để bảo vệ giàn giáo, thiết bị và khắc phục hậu quả nhằm đảm bảo an toàn cho chương trình.

Một kỷ niệm hằn sâu trong tâm trí người đẹp là buổi tập luyện trước đêm chung kết tại một ngôi trường ở Huế. Khi đó, do chưa có cơ hội tổng duyệt trên sân khấu chính thức, các thí sinh đã cùng nhau dùng phấn vẽ mô phỏng sân khấu ngay trên nền sân trường để tập đi tập lại. Khoảnh khắc sinh hoạt, ăn uống và tập luyện hồn nhiên ấy gợi nhớ về những buổi tập văn nghệ thời tiểu học, trở thành một hoài niệm tuổi thơ đẹp đẽ và gắn kết các thí sinh.

Hành trình đương nhiệm của Trúc Linh còn là những chuỗi ngày trải dài từ Nam ra Bắc với lịch trình di chuyển, phỏng vấn dày đặc. Cô nhớ mãi những đêm làm việc kéo dài đến sáng khi thí sinh chỉ có 1 tiếng để ngủ. Bản thân Trúc Linh từng ngủ quên và phải ôm tài liệu lên xe tranh thủ ôn lại.

Trúc Linh tự hào về nhiệm kỳ hoa hậu ngắn ngủi.

Dù vất vả, người đẹp khẳng định hành trình này đã mang lại cho cô vô số bài học quý giá về văn hóa, con người, đồng thời đem đến cho mình những người chị em thân thiết luôn ở bên động viên, chia sẻ ngay cả khi cuộc thi đã khép lại. Với Trúc Linh, đó chính là giá trị nhân văn cao đẹp nhất mà Hoa hậu Việt Nam mang lại.

Tại buổi họp báo, trước câu hỏi về việc là một trong số ít Hoa hậu Việt Nam chưa tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong nhiệm kỳ, Hà Trúc Linh khẳng định luôn trân trọng danh hiệu Hoa hậu Việt Nam và xem đây là niềm vinh dự lớn nhất của bản thân.

Trúc Linh chia sẻ, nếu có cơ hội đại diện quốc gia tranh tài ở đấu trường quốc tế, đó sẽ là điều may mắn giúp cô quảng bá vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, việc có tham gia cuộc thi quốc tế hay không không làm thay đổi giá trị cốt lõi của danh hiệu Hoa hậu Việt Nam.

Người đẹp nhấn mạnh, người đăng quang Hoa hậu Việt Nam khiến cô có trách nhiệm lớn lao là quảng bá hình ảnh đất nước, phụng sự quốc gia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt. Trách nhiệm đó có thể được thực hiện thông qua việc hoàn thiện bản thân theo 4 tiêu chí Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, hoặc xuất hiện tại các diễn đàn văn hóa, học thuật chứ không nhất thiết chỉ gói gọn trên sân khấu của một cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Trúc Linh coi việc chưa tham gia cuộc thi quốc tế là do chữ "duyên". Cô không coi đó là sự thiệt thòi mà luôn chủ động trau dồi kiến thức, học hỏi để làm tròn trách nhiệm của một hoa hậu.

Nhan sắc các thí sinh tham gia vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam.

Đồng quan điểm với Hà Trúc Linh, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng BTC cuộc thi cũng đánh giá cao những nỗ lực của cô. Ông nhấn mạnh Trúc Linh đã hoàn thành xuất sắc vai trò và sứ mệnh của mình dù trải qua một trong những nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam. Ban tổ chức cũng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực tạo điều kiện để các người đẹp đại diện Việt Nam bước ra thế giới khi có cơ hội phù hợp.

25 thí sinh của Hoa hậu Việt Nam sẽ tham gia tranh tài, đua sắc trong đêm chung kết diễn ra tại TP Hải Phòng tối 8/11. Ý tưởng của Tổng đạo diễn khi xây dựng sân khấu đêm chung kết là "Dệt miền thanh xuân", lấy cảm hứng từ hình ảnh người con gái dệt lụa trong quá khứ và đến ngày nay, thể hiện những nét đẹp, những hương sắc của người phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn hội nhập.

Ảnh: BTC