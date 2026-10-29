Trúc Anh trở lại điện ảnh sau 5 năm

Ngày 29/10, nhà sản xuất Đặc công Rừng Sác công bố loạt ảnh hậu trường, xác nhận sự góp mặt của Trúc Anh trong dự án điện ảnh do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn. Đây là lần đầu cô trở lại màn ảnh rộng sau khoảng 5 năm, kể từ Thiên thần hộ mệnh (2021).

Trao đổi với Tri Thức - Znews, phía Trúc Anh cho biết cô hiện có mặt tại khu vực rừng Cần Giờ (TP.HCM) để thực hiện các cảnh quay. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về vai diễn vẫn chưa được tiết lộ.

Trong loạt ảnh được công bố, Trúc Anh xuất hiện tại phim trường với mái tóc đen dài, diện áo thun đen, quần jeans và quàng khăn caro. Cô ngồi cạnh đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, theo dõi các cảnh quay qua màn hình giám sát. Nữ diễn viên gây chú ý với vóc dáng thon gọn, gương mặt thanh thoát, khác biệt so với giai đoạn tăng cân trước đây.

Sự trở lại của Trúc Anh thu hút sự quan tâm bởi cô từng trải qua nhiều biến cố về sức khỏe, đồng thời gần như rút khỏi các hoạt động điện ảnh suốt nhiều năm. Trong thời gian này, nữ diễn viên ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí, chỉ tham gia một dự án truyền hình là Đánh cắp số phận (2023).

Hình ảnh Trúc Anh tại phim trường Đặc công Rừng Sác. Ảnh: NSX.

Trúc Anh từng chia sẻ việc đối diện chứng trầm cảm, rối loạn ăn uống, khiến cân nặng có thời điểm lên tới 85 kg. Ngoại hình thay đổi đáng kể khiến cô tự ti, ngại xuất hiện trước công chúng. Sau quá trình điều trị, điều chỉnh chế độ sinh hoạt và kiên trì tập luyện, cô giảm khoảng 25 kg, dần lấy lại vóc dáng.

Đặc công Rừng Sác thuộc thể loại lịch sử, chiến tranh và tình cảm, do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, Châu Thổ đảm nhận vai trò biên kịch. Phim tái hiện một phần cuộc chiến giữa lực lượng Đặc công Rừng Sác và quân đội Mỹ trên tuyến vận tải chiến lược sông Lòng Tàu giai đoạn 1966-1973. Tác phẩm khai máy ngày 25/10 tại Cần Giờ, dự kiến ra rạp trong năm 2027.

Trúc Anh sinh năm 1998, được khán giả biết đến rộng rãi nhờ vai Hà Lan trong Mắt biếc (2019) của đạo diễn Victor Vũ. Thành công của tác phẩm đưa cô trở thành một trong những gương mặt trẻ được chú ý của điện ảnh Việt. Hai năm sau, cô tiếp tục hợp tác với Victor Vũ trong phim kinh dị Thiên thần hộ mệnh, hóa thân thành Mai Ly, cô gái nuôi tham vọng nổi tiếng trong giới giải trí.