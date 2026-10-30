Trúc Anh 'Mắt Biếc' trở lại sau 5 năm

Sau thời gian dài hạn chế hoạt động nghệ thuật, Trúc Anh chính thức trở lại phim trường với dự án điện ảnh Đặc Công Rừng Sác của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Ngày 29/10, nhà sản xuất công bố loạt hình ảnh hậu trường, xác nhận sự góp mặt của nữ diễn viên sinh năm 1998. Đây là lần đầu cô trở lại màn ảnh rộng kể từ Thiên Thần Hộ Mệnh (2021).

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Trúc Anh xuất hiện với mái tóc đen dài, trang phục giản dị gồm áo thun đen, quần jeans và khăn caro. So với thời điểm từng gây chú ý vì tăng cân, diện mạo hiện tại của nữ diễn viên có nhiều thay đổi. Cô trông thon gọn, tươi tắn và tự tin hơn khi xuất hiện trước ống kính.

Trúc Anh chính thức trở lại phim trường với dự án điện ảnh Đặc Công Rừng Sác.

Đặc Công Rừng Sác do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, Châu Thổ đảm nhận vai trò biên kịch. Bộ phim tái hiện một phần cuộc chiến khốc liệt giữa lực lượng Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác và quân đội Mỹ trên tuyến vận tải chiến lược sông Lòng Tàu giai đoạn 1966-1973. Bối cảnh chính của tác phẩm là vùng rừng ngập mặn Cần Giờ, nơi các chiến sĩ phải đối mặt với sự truy đuổi của quân địch cùng điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt.

Nội dung phim tập trung khắc họa tinh thần chiến đấu, sự mưu trí và những chiến công của lực lượng đặc công. Trong đó có những trận đánh táo bạo, tiêu biểu như trận đánh kho xăng Nhà Bè. Dự án nhận được sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh TP.HCM - Quân khu 7, khai máy ngày 25/10/2026 và dự kiến ra rạp năm 2027.

Về vai diễn của Trúc Anh, ê-kíp hiện chưa công bố tên nhân vật cũng như những thông tin cụ thể về số phận nhân vật. Theo chia sẻ từ biên kịch Châu Thổ, vai diễn của nữ diễn viên là một phần trong bức tranh tổng thể về cuộc chiến và con người thời kỳ này. Đây cũng là hướng đi mới của Trúc Anh khi chuyển từ những nhân vật thanh xuân, tình cảm sang tác phẩm mang màu sắc lịch sử, chiến tranh.

Trước khi có màn tái xuất đáng chú ý, Trúc Anh từng trải qua quãng thời gian khó khăn vì vấn đề sức khỏe và ngoại hình. Nữ diễn viên có thời điểm tăng cân lên khoảng 85 kg, khiến diện mạo thay đổi đáng kể so với hình ảnh Hà Lan trong Mắt Biếc. Cô từng chia sẻ về tình trạng gai cột sống, thoái hóa khớp và rối loạn cảm xúc, phải điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Thời điểm Trúc Anh tăng cân mất kiểm soát.

Tháng 7/2026, Trúc Anh tiết lộ đã giảm khoảng 25 kg, từ 85 kg xuống còn 60 kg sau hơn một năm kiên trì điều chỉnh chế độ sinh hoạt và tập luyện. Nữ diễn viên cho biết điều khiến cô tự hào không chỉ là ngoại hình thay đổi mà còn là việc học cách quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Những hình ảnh mới của cô nhận được nhiều lời động viên từ khán giả, đồng nghiệp.

Trước đó, Trúc Anh từng có khoảng thời gian tạm ngưng đóng phim, tập trung điều trị sức khỏe, học tập và thử sức với lĩnh vực kinh doanh ẩm thực. Sự trở lại lần này vì thế nhận được sự quan tâm, nhất là khi cô từng được xem là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của điện ảnh Việt.

Năm 2019, Trúc Anh được đạo diễn Victor Vũ lựa chọn vào vai Hà Lan trong Mắt Biếc sau quá trình casting với hơn 1.400 ứng viên. Bộ phim chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đạt doanh thu khoảng 180 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh Việt ăn khách năm 2019. Vai diễn cũng giúp cô nhận được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng 2020.

Trúc Anh được đạo diễn Victor Vũ lựa chọn vào vai Hà Lan trong Mắt Biếc.

Trước đó, Trúc Anh từng đóng phim điện ảnh Ngốc Ơi Tuổi 17 (2019), vào vai Min Min. Tác phẩm có doanh thu phòng vé khoảng 1,27 tỷ đồng theo dữ liệu Box Office Vietnam. Nhà sản xuất sau đó cho biết chỉ thu về 435 triệu đồng sau khi trừ các khoản phí thỏa thuận với rạp, trong khi vốn đầu tư khoảng 22,5 tỷ đồng.

Năm 2021, Trúc Anh tiếp tục hợp tác với Victor Vũ trong Thiên Thần Hộ Mệnh, đảm nhận vai Mai Ly. Phim đạt doanh thu khoảng 40,25 tỷ đồng.

Sau 5 năm kể từ lần xuất hiện trên màn ảnh rộng, Trúc Anh đang có cơ hội làm mới hành trình diễn xuất bằng một dự án khác biệt về đề tài và nhân vật. Đặc Công Rừng Sác dự kiến ra mắt năm 2027, trong khi những thông tin tiếp theo về vai diễn của nữ diễn viên vẫn đang được khán giả chờ đợi.