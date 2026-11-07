Trúc Anh (Mắt Biếc) lấy lại vóc dáng, tái xuất điện ảnh sau 5 năm vắng bóng

Mới đây, sự xuất hiện của diễn viên Trúc Anh - từng gây sốt khi vào vai Hà Lan (Mắt Biếc) - tại buổi ra mắt phim Bò Sữa Bay nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Nhiều netizen không giấu được sự bất ngờ khi cô gái từng chạm mốc 85kg nay đã lấy lại vóc dáng cân đối ngày nào. Nhan sắc của Trúc Anh cũng được nhận xét ngày càng mặn mà, sắc sảo hơn, đôi mắt biếc long lanh vẫn là "vũ khí gây thương nhớ".

Trúc Anh - Ngọc Xuân, hai "nàng thơ" bước ra từ những trang sách.

Không chỉ "lột xác" thành công, Trúc Anh còn sắp tái xuất màn ảnh rộng trong dự án Đặc Công Rừng Sác. Với thể loại phim về lịch sử - chiến tranh, tái hiện một phần cuộc chiến cam go giữa lực lượng Đặc Công Rừng Sác và quân đội Mỹ trên tuyến vận tải chiến lược sông Lòng Tàu, khán giả đang rất mong chờ tạo hình nhân vật của Trúc Anh.

Trúc Anh tham gia phim điện ảnh Đặc Công Rừng Sác sau 5 năm vắng bóng.

Sau hơn nửa thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên sinh năm 1998 được khán giả yêu mến bởi lối diễn tự nhiên, duyên dáng qua các dự án từ web-drama học đường đến phim điện ảnh, phim truyền hình. Tuy nhiên, từ sau tiếng vang của Mắt Biếc (2019), rồi đến Thiên Thần Hộ Mệnh (2021), tần suất xuất hiện trước công chúng của Trúc Anh không còn nhiều. Năm 2022, Trúc Anh bỗng lộ diện với hình ảnh có phần mũm mĩm, sau đó cô cho biết bản thân tăng 8 kg vì bệnh thoái hóa khớp.

Đỉnh điểm, vào tháng 1 - 2/2025, cân nặng của Trúc Anh chạm mốc 85 kg vì gặp vấn đề về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, có những lúc cô không muốn nhìn bản thân trong gương. Tuy nhiên, với sự kiên trì theo đuổi lộ trình phù hợp từ bác sĩ, đến ngày 5/5/2026, cô đã giảm được 20 kg. Trúc Anh cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh, clip chạy bộ, tập boxing, chơi cầu lông với tinh thần giảm cân lành mạnh.

Đầu tháng 10, Trúc Anh phủ sóng mạng xã hội, bài đăng khoe thành quả thay đổi từng ngày của cô nhận về hơn 176K lượt thích, thả tim trên Facebook cùng hàng nghìn bình luận chúc mừng. Chia sẻ về chặng đường dài đã qua, trên trang cá nhân, nữ diễn viên cho biết bản thân đặt sức khỏe lên trên ngoại hình, có sức khỏe rồi mới bắt đầu hành trình lấy lại vóc dáng một cách khoa học. "Giảm cân - không dễ, khó, nhưng không bất khả thi. Có một điều chắc chắn nó cần một quá trình, sẽ không thể nhanh, gấp hay đi đường tắt được" - nữ diễn viên bày tỏ.