Trúc Anh gây chú ý với hành trình lấy lại vóc dáng

Mới đây, Trúc Anh đăng tải một bức ảnh ghép gồm nhiều khoảnh khắc trong quá trình tập luyện, từ phòng gym đến những hoạt động ngoài trời. Đi kèm loạt hình, nữ diễn viên viết: “Lời động viên của mọi người là một phần vô cùng quan trọng trong hành trình này của Trúc Anh”. Chia sẻ ngắn gọn cho thấy cô trân trọng sự đồng hành của khán giả trong quá trình nỗ lực thay đổi bản thân.

Trong những hình ảnh được đăng tải, Trúc Anh xuất hiện với trang phục thể thao đơn giản, gương mặt mộc hoặc trang điểm nhẹ. Có khoảnh khắc nữ diễn viên đẫm mồ hôi sau buổi tập. Những chi tiết đời thường này giúp người xem hình dung rõ hơn về quá trình tập luyện mà cô đang theo đuổi.

Trúc Anh chia sẻ hành trình giảm cân.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại lời chúc mừng và động viên nữ diễn viên. Một tài khoản bình luận: “Vẫn đôi mắt ấy - Mắt Biếc, vẫn là em cô gái nỗ lực mỗi ngày”. Người khác viết: “Giảm cân là hành trình không phải ai cũng có thể kiên trì được. Khâm phục và tôn trọng”. Những phản hồi tích cực cho thấy công chúng vẫn dành sự quan tâm cho Trúc Anh sau quãng thời gian cô ít xuất hiện trong các hoạt động giải trí.

Trước đó, hành trình thay đổi vóc dáng của Trúc Anh từng nhận được nhiều chú ý. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, cân nặng của cô từng chạm mốc 85 kg và sau hơn một năm nỗ lực đã giảm xuống khoảng 60 kg. Trúc Anh cho biết việc tăng cân có liên quan đến thuốc điều trị rối loạn cảm xúc, cô cũng từng gặp tình trạng gai cột sống và thoái hóa khớp, khiến việc vận động trở nên khó khăn hơn.

Những thay đổi về ngoại hình từng khiến Trúc Anh đối diện với không ít áp lực. Sau thành công của Mắt Biếc, nữ diễn viên có giai đoạn hạn chế xuất hiện trước công chúng vì những vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, trong năm 2026, cô dần trở lại với các hoạt động cá nhân, chia sẻ hình ảnh tập luyện và cho thấy tinh thần tích cực hơn.

Trúc Anh trong phim Mắt Biếc.

Bên cạnh hành trình tập luyện, cuộc sống của Trúc Anh cũng có thêm dấu mốc đáng nhớ khi cô hoàn thành chương trình đại học ngành Quản trị truyền thông. Tháng 3/2026, nữ diễn viên chia sẻ niềm vui tốt nghiệp và gửi lời cảm ơn gia đình vì đã luôn đồng hành trong quá trình học tập. Đây là cột mốc cho thấy cô vẫn dành thời gian theo đuổi những mục tiêu cá nhân bên cạnh công việc nghệ thuật.

Về sự nghiệp, Trúc Anh được đông đảo khán giả biết đến qua vai Hà Lan trong Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ, ra mắt năm 2019. Hình ảnh cô gái có đôi mắt giàu cảm xúc giúp nữ diễn viên tạo dấu ấn với khán giả. Sau đó, Trúc Anh tiếp tục góp mặt trong phim Thiên Thần Hộ Mệnh, một tác phẩm khác của Victor Vũ. Dù hoạt động nghệ thuật có giai đoạn gián đoạn, tên tuổi Trúc Anh vẫn thường xuyên được nhắc đến khi khán giả nhìn lại những gương mặt trẻ từng tạo dấu ấn trên màn ảnh Việt.

Ở thời điểm hiện tại, Trúc Anh tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và hành trình cải thiện bản thân. Sự động viên từ người hâm mộ là nguồn khích lệ tinh thần đáng quý, đồng thời cho thấy khán giả vẫn mong chờ những bước tiến tiếp theo của nữ diễn viên trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.