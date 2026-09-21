Trực 24/24 giờ ứng phó mưa lớn, sạt lở, đảm bảo giao thông

Xử lý sạt trượt đoạn tuyến Hồ Chí Minh qua địa bàn Đà Nẵng trong mùa mưa 2025. Ảnh: THÁNG PHAN

Khu Quản lý đường bộ III vừa có công điện yêu cầu các Văn phòng Quản lý đường bộ III.1, III.2, III.3, III.4, các nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, nhà thầu thi công, quản lý dự án, tư vấn giám sát cùng các nhà đầu tư BOT, doanh nghiệp dự án và trung tâm khai thác, vận hành đường cao tốc tập trung chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Trước nguy cơ mưa lớn gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất và ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông, Khu Quản lý đường bộ III yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, bố trí lực lượng trực gác 24/24 giờ và báo cáo nhanh các thiệt hại, sự cố giao thông.

Các đơn vị chủ động liên hệ, theo dõi kế hoạch xả lũ của các hồ thủy điện, thủy lợi để xây dựng phương án phòng, chống thiên tai; đồng thời tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông khi cần thiết.

Khu Quản lý đường bộ III lưu ý các vị trí xung yếu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn công trình, an toàn giao thông; nhất là những điểm từng xảy ra sạt lở taluy dương, taluy âm trong mùa bão lũ năm 2025 và các đoạn tuyến thường xuyên ngập nước trên quốc lộ, cao tốc.

Đối với các tuyến đường chịu ảnh hưởng của mưa lũ, các nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, doanh nghiệp BOT và đơn vị vận hành cao tốc khẩn trương chuẩn bị biển báo, rào chắn, barrier và các thiết bị cần thiết để tổ chức phân làn, điều tiết giao thông. Đồng thời, chuẩn bị bao cát để chống nước từ taluy dương tràn sang taluy âm, hạn chế nguy cơ xói lở, gây đứt đường.

Tại các vị trí ngập nước, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt hoặc sạt lở, lực lượng chức năng bố trí người canh gác, phao tiêu, rào chắn và hệ thống báo hiệu; chủ động kiểm soát giao thông, thậm chí cấm đường tại những vị trí nguy hiểm, kiên quyết không để người và phương tiện đi vào khu vực mất an toàn.

Khu Quản lý đường bộ III cũng yêu cầu bố trí sẵn máy móc, thiết bị và nhân lực tại những vị trí trọng yếu thường xuyên xảy ra sụt trượt để có thể xử lý sự cố trong thời gian nhanh nhất.

Lãnh đạo các Văn phòng Quản lý đường bộ khu vực phải trực tiếp đến hiện trường, phối hợp chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đối với công tác khắc phục, các đơn vị được yêu cầu huy động tối đa máy móc, trang thiết bị và nhân lực hiện có trên địa bàn để bảo đảm thông xe sớm nhất. Với đất đá sạt lở tràn lấp mặt đường, rãnh dọc, hệ thống thoát nước hoặc cây đổ, phải tổ chức hót dọn, thanh thải, khôi phục toàn bộ bề rộng nền, mặt đường và công trình để bảo đảm giao thông bình thường.

Các dự án bảo trì đường bộ đang thi công nghiêm túc thực hiện phương án bảo đảm giao thông theo chỉ đạo của Khu Quản lý đường bộ III. Đồng thời, lãnh đạo các Văn phòng Quản lý đường bộ phải trực tiếp kiểm tra hiện trường, kể cả các đoạn tuyến BOT, để đôn đốc và yêu cầu đơn vị bảo dưỡng thường xuyên xử lý ngay những hư hỏng, tồn tại phát sinh.

Khu Quản lý đường bộ III yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ ứng phó, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra và duy trì giao thông an toàn, thông suốt trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21 - 24/9, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xảy ra mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng chú ý, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150 - 250 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt.