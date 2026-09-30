Trưa nay, Hải Phòng và Phú Thọ nắng nóng nhất cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hôm nay 30/9, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng trời nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C như trạm Chi Nê (Phú Thọ) và Hòn Dấu (Hải Phòng) 36,8°C; Nho Quan (Ninh Bình) 36,4°C; Hương Sơn (Hà Tĩnh) 36,3°C; Nam Đông (TP Huế) 36,1°C… Độ ẩm tương đối lúc 13h dao động 50-60%.

Hà Nội và loạt địa phương ở miền Bắc, miền Trung đang trải qua những ngày nắng nóng như mùa hè. (Ảnh: Minh Đức)

Tại Hà Nội, nhiệt độ trưa nay quan trắc được trong lều khí tượng cũng ở mức cao, trạm Láng ghi nhận 35,9°C; Hoài Đức 35,8°C; Hà Đông 36°C.

Ngày 1/10, nắng nóng thu hẹp dần phạm vi, còn xảy ra ở đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Đây là mức nhiệt được đo trong lều khí tượng, còn nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 1-3°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ 2/10, nắng nóng diện rộng kết thúc ở các khu vực nói trên.

Nhiệt độ thực đo lúc 13h ngày 30/9. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng đêm nay 30/9, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ. Tuy nhiên, đây là đợt không khí lạnh yếu, không gây giảm nhiệt sâu. Không khí lạnh gây mưa chủ yếu ở vùng núi Bắc Bộ từ gần sáng 1/10 đến ngày 2/10.

Từ 4-5/10, một bộ phận không khí lạnh mạnh hơn sẽ ảnh hưởng đến nước ta. Đợt không khí lạnh này khả năng gây mưa tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, khiến nền nhiệt giảm đáng kể, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23°C, vùng núi cao dưới 20°C.

Nhận định về tình hình không khí lạnh trong 3 tháng cuối năm 2026 (từ tháng 10 đến tháng 12), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm.

Rét đậm, rét hại được dự báo xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu, với số ngày rét đậm, rét hại thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.