Lúc 12h trưa nay 2-11, Thủy điện Trị An ngừng xả qua đập tràn. Ảnh: CTV

Theo thông báo của công ty, lúc 7h ngày 2-11, mực nước thượng lưu hồ đạt 61,2m; mực nước hạ lưu tại nhà máy là 4,1m; lưu lượng nước về hồ 610m³/s; lưu lượng nước xả qua đập tràn 146m³/s và lưu lượng nước qua tuabin phát điện 754m³/s.

Trên cơ sở lưu lượng nước về hồ, lượng mưa trên lưu vực, mực nước thượng lưu và thông tin thủy văn từ các nhà máy thủy điện bậc trên, công ty quyết định ngừng xả nước qua đập tràn từ 12h cùng ngày.

Sau khi ngừng xả, lưu lượng nước qua đập tràn là 0m³/s. Lưu lượng nước qua tuabin phát điện từ 460-800m³/s, tương ứng công suất phát điện từ 240-400MW, tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia (NSMO). Tổng lưu lượng nước xuống hạ du cũng ở mức 460-800m³/s, phụ thuộc phương thức huy động của NSMO.

Thủy điện Trị An có 4 tổ máy, tổng công suất thiết kế 400MW. Đây là công trình thủy điện lớn nhất khu vực phía Nam, góp phần cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, điều tiết nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ du.

Trước đó, ngày 23-9, Công ty Thủy điện Trị An lần đầu tiên thực hiện xả tràn trong năm 2026 để điều tiết hồ chứa.