Trưa 28/10: Thanh niên nổi máu côn đồ cầm hung khí đánh 2 bạn rượu gục tại chỗ sau mâu thuẫn
Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt tạm giam Hoàng Ngọc Dinh (SN 1988, trú phường Móng Cái 1) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích sau vụ mâu thuẫn trong lúc ăn uống.
Vụ việc khiến hai người bị thương, với tỷ lệ tổn thương cơ thể lần lượt là 15% và 13%.
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Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/trua-28-10-thanh-nien-noi-mau-con-do-cam-hung-khi-danh-2-ban-ruou-guc-tai-cho-sau-mau-thuan-169261028114951761.htm