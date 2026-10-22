Trưa 22/10: Người bán thịt ám ảnh kể phút bị kẻ thủ ác cướp dao, đâm chết tài xế ô tô
Ngày 21/10, cơ quan chức năng tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án mạng tại khu vực trước ngõ 212 Bắc Cầu, phường Bồ Đề, Hà Nội, sau khi một người đàn ông bị đâm tử vong trong ô tô. Nghi phạm đã bị bắt giữ ngay trong tối hôm trước.
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Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/trua-22-10-nguoi-ban-thit-am-anh-ke-phut-bi-ke-thu-ac-cuop-dao-dam-chet-tai-xe-o-to-169261022110902919.htm