Trưa 22/10: Người bán thịt ám ảnh kể phút bị kẻ thủ ác cướp dao, đâm chết tài xế ô tô

Sáng 22/10, thảo luận tại Tổ 12 (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ và Cà Mau) về 3 dự án luật: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), một số ý kiến đề nghị, các cơ quan soạn thảo cần rà soát, hoàn thiện quy định về công chứng, chứng thực, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật mà còn bảo vệ người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.