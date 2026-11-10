Trụ SOS trên đèo Khánh Lê: Kết nối khẩn cấp, hỗ trợ người đi đường

Sáng 9-11, Công an tỉnh tổ chức lễ ra mắt và đưa vào vận hành thí điểm hệ thống trụ liên lạc khẩn cấp (SOS), hỗ trợ người dân, du khách trên tuyến đèo Khánh Lê, Quốc lộ 27C (đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh). Dự lễ ra mắt có đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương. Việc đưa hệ thống vào vận hành thí điểm được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng mất liên lạc trên cung đường đèo hiểm trở, giúp người gặp sự cố nhanh chóng kết nối với lực lượng chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà kiểm tra trụ liên lạc khẩn cấp trên đèo Khánh Lê được lắp đặt tại Km36.

Cung đường đèo hiểm trở

Đèo Khánh Lê dài gần 30km, trong đó hơn 20km là vùng lõm sóng di động. Trước đây, việc thông báo sự cố, yêu cầu cứu hộ trên đèo có khi mất từ 1 đến 2 giờ. Người gặp nạn phải chờ phương tiện khác đi qua phát hiện, sau đó người đi đường di chuyển đến khu vực có sóng điện thoại để báo tin cho lực lượng chức năng. Nhiều người tham gia giao thông không nắm được số điện thoại trực ban của công an địa phương, đồng thời gặp khó khăn trong việc xác định chính xác vị trí xảy ra sự cố. Theo Trung tá Hoàng Văn Hợp - Trưởng Công an xã Nam Khánh Vĩnh, vụ sạt lở đất đá trúng xe khách 40 chỗ vào giữa tháng 11-2025 khiến nhiều người thương vong, là một ví dụ điển hình về những nguy hiểm trên cung đường này.

Bà Lê Thị Kim Hoa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Khánh Vĩnh cho biết, Quốc lộ 27C đi qua địa bàn xã, nối tỉnh Khánh Hòa với Lâm Đồng, là tuyến giao thông quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Địa hình xã chủ yếu là núi cao trung bình, xen kẽ thung lũng, hẻm núi và nhiều sông, suối. Khi mưa lớn, nước từ các đỉnh núi đổ xuống nhanh, dễ gây ngập vùng trũng, sạt lở và đá lăn xuống đường. Toàn xã có 4 khu vực có nguy cơ sạt lở và 9 khu vực có nguy cơ ngập lụt. Trong đó, đèo Khánh Lê là khu vực tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do địa hình đường quanh co, nhiều khúc cua gấp. Vào mùa mưa, tình trạng đất đá từ núi cao sạt lở xuống đường thường xảy ra, gây thiệt hại về người và ách tắc giao thông. Đáng chú ý, khi thiên tai gây chia cắt giao thông, mạng viễn thông tại khu vực cũng thường bị gián đoạn, khiến công tác thông tin, ứng cứu gặp nhiều trở ngại.

Đồng chí NGUYỄN THANH HÀ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số bằng một công trình thiết thực, nhân văn, giải quyết đúng "điểm nghẽn" về thông tin liên lạc phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ trên đèo Khánh Lê. Để hệ thống phát huy hiệu quả, Công an tỉnh cần bảo đảm kết nối kỹ thuật, nguồn điện, an ninh, an toàn thông tin để hệ thống hoạt động thông suốt 24/24 giờ. Đồng thời, thiết lập quy trình phối hợp nhanh giữa Công an xã, Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường. Sau thời gian thí điểm, Công an tỉnh cần tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả, tham mưu phương án mở rộng hệ thống trên toàn tuyến.

Kết nối thông tin, ứng cứu kịp thời

Xuất phát từ chủ trương đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, hệ thống trụ SOS trên tuyến đèo Khánh Lê được khẩn trương nghiên cứu, lắp đặt và đưa vào vận hành thí điểm. Khi người dân nhấn nút SOS trên thân trụ, hệ thống lập tức thiết lập cuộc gọi hai chiều với trực ban Công an xã Nam Khánh Vĩnh. Đồng thời, hình ảnh từ cụm 3 camera có khả năng ghi hình ban đêm và tọa độ nơi xảy ra sự cố được truyền về bản đồ số tại trung tâm. Trụ còn được trang bị đèn chớp và loa phóng thanh, cho phép trực ban phát cảnh báo từ xa khi xảy ra sạt lở, sương mù hoặc cần phân luồng giao thông. Đặc biệt, hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp pin lưu trữ Lithium nên vẫn có thể hoạt động khi mất điện lưới hoặc trong điều kiện mưa bão kéo dài.

Trụ liên lạc khẩn cấp trên đèo Khánh Lê lắp đặt tại Km51+850.

Đại úy Nguyễn Đức Duy - thành viên nhóm sáng lập hệ thống cho biết, giai đoạn thí điểm, 3 trụ SOS được lắp đặt tại Km36, Km51+850 và Km53+650. Đây là những vị trí thường xảy ra sạt lở và mất sóng di động. Từ ngày 16-10, hệ thống đã được đưa vào thử nghiệm thực tế, với hơn 50 cuộc gọi trong điều kiện mưa to, đêm tối và sương mù dày đặc. Để kịp đưa hệ thống vào vận hành, nhóm sáng lập đã khảo sát toàn tuyến đèo, xác định các điểm đen tai nạn, khu vực thường xảy ra sạt lở và vùng lõm sóng. Lực lượng thi công phải vượt địa hình dốc để xây dựng móng trụ, lắp đặt thiết bị thu phát sóng và hệ thống điện mặt trời. Máy chủ, phần mềm giám sát tại Công an xã Nam Khánh Vĩnh cũng được cài đặt, kiểm thử toàn bộ quy trình truyền tín hiệu trước khi hệ thống ra mắt.

Có mặt tại lễ ra mắt hệ thống sáng 9-11, ông Nguyễn Văn Quế (trú phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, ông thường xuyên đi lại qua đèo Khánh Lê. Mỗi lần lên, xuống đèo, nhất là vào mùa mưa hoặc khi sương mù dày đặc, ông luôn lo ngại phương tiện gặp sự cố giữa đoạn đường không có sóng điện thoại. Vì vậy, trụ SOS là giải pháp thiết thực, bởi người đi đường chỉ cần nhấn nút là có thể liên lạc trực tiếp với lực lượng công an. Hệ thống giúp người dân, du khách yên tâm hơn khi lưu thông qua cung đèo hiểm trở. Ông mong muốn hệ thống sớm được mở rộng trên toàn tuyến để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Theo bà Lê Thị Kim Hoa, việc Công an tỉnh đưa vào vận hành hệ thống trụ liên lạc khẩn cấp sử dụng năng lượng, có khả năng đàm thoại và truyền hình ảnh trực tiếp về trực ban Công an xã là giải pháp thiết thực. Hệ thống sẽ góp phần nâng cao hiệu quả ứng cứu khi xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, du khách qua địa bàn.