Trụ sở VKSND tỉnh Đắk Lắk 240 tỷ đồng sẽ xây ở đâu?

Ngày 20/10, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, HĐND tỉnh Đắk Lắk thông qua nghị quyết thống nhất bố trí nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương để thực hiện dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đắk Lắk.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất bố trí vốn đối ứng địa phương xây dựng trụ sở VKSND tỉnh Đắk Lắk

Theo nghị quyết, tỉnh bố trí tối đa 72 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, tương đương 30% tổng mức đầu tư dự án. Việc phân bổ vốn thực hiện theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Dự án xây dựng trụ sở VKSND tỉnh Đắk Lắk được triển khai tại phường Tân An, trên khu đất khoảng 14.450m², với diện tích xây dựng dự kiến 9.800m².

Các hạng mục gồm nhà làm việc, gara ô tô, nhà lưu trú công vụ, nhà ăn, khu tiếp công dân, nhà bảo vệ, khu rèn luyện thể chất có mái che cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Theo Quyết định số 252/QĐ-VKSTC ngày 29/12/2025 của VKSNDTC, dự án xây dựng trụ sở VKSND trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư tối đa 285,2 tỷ đồng, gồm hai dự án thành phần.

Trụ sở VKSND tỉnh Đắk Lắk hiện nay ở phường Tân An

Trong đó, trụ sở VKSND tỉnh có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng; trụ sở VKSND khu vực 15 tại xã Sông Hinh có tổng mức đầu tư 45,2 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến 2029.

Việc xây dựng trụ sở mới nhằm đáp ứng yêu cầu về diện tích, điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát theo tiêu chuẩn hiện hành.

Trước đó, VKSNDTC đã đề nghị tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 72 tỷ đồng để triển khai dự án. Việc HĐND tỉnh thống nhất bố trí nguồn vốn đối ứng là cơ sở để ngành Kiểm sát tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư, triển khai xây dựng trụ sở theo kế hoạch.