Trụ sở dôi dư trên 300 m² sẽ được công khai để tìm đơn vị tiếp nhận

Rà soát, xử lý trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký ban hành Nghị định số 369/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2025/NĐ-CP ngày 16/6/2025 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Đáng chú ý, Nghị định bổ sung Điều 3a quy định việc rà soát trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo tiêu chuẩn, định mức và phương án xử lý phần diện tích lớn hơn tiêu chuẩn, định mức.

Hình minh họa. Nguồn: VGP

Theo quy định mới, đối với trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chấm dứt hoạt động hoặc sắp xếp lại bộ máy, cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận trụ sở có trách nhiệm tiếp nhận nguyên trạng tài sản. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày tiếp nhận, đơn vị phải rà soát để xử lý theo quy định.

Trường hợp diện tích trụ sở phù hợp với tiêu chuẩn, định mức hoặc phần diện tích vượt không quá 300 m2, cơ quan, đơn vị tiếp nhận báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định giao quản lý, sử dụng. Phần diện tích vượt tiêu chuẩn, định mức không được tính vào diện tích của đơn vị tiếp nhận để xác định tiêu chuẩn, định mức.

Đối với trường hợp diện tích vượt quá 300 m2, Nghị định quy định cơ chế công khai để tìm đơn vị có nhu cầu tiếp nhận. Theo đó, thông tin về trụ sở, công năng sử dụng, diện tích dự kiến bố trí, sơ đồ mặt bằng và các thông tin liên quan phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan trung ương hoặc UBND cấp tỉnh trong thời hạn 30 ngày.

Ưu tiên điều chuyển cho đơn vị có nhu cầu phù hợp

Trong thời gian đăng tải, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận gửi văn bản đề nghị, nêu rõ mục đích sử dụng, diện tích theo tiêu chuẩn, định mức và sự phù hợp với phần diện tích dự kiến bố trí.

Sau khi hết thời hạn đăng tải, trong vòng 30 ngày, cơ quan, đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm rà soát, xác định đơn vị có nhu cầu tiếp nhận phù hợp. Việc lựa chọn được thực hiện theo thứ tự ưu tiên, trước hết căn cứ vào sự phù hợp giữa mục đích sử dụng, công năng và diện tích; sau đó ưu tiên các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của cơ quan tiếp nhận…

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp nhận quyết định lựa chọn đơn vị phù hợp và phối hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chuyển theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

Nếu hết thời hạn đăng tải, phần diện tích này không được tính vào diện tích để xác định tiêu chuẩn, định mức của đơn vị tiếp nhận. Đơn vị được quản lý, sử dụng ổn định trụ sở đến kỳ rà soát 5 năm tiếp theo.

Đối với trụ sở được giao, điều chuyển do thay đổi cơ quan quản lý, cơ cấu tổ chức hoặc phân cấp quản lý, đơn vị tiếp nhận phải rà soát trong thời hạn 3 tháng. Các trường hợp giao, điều chuyển khác nếu diện tích vượt tiêu chuẩn, định mức và không có đơn vị khác có nhu cầu tại thời điểm quyết định thì có thể được giao, điều chuyển theo nguyên trạng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Nghị định cũng quy định trường hợp phần diện tích vượt không quá 300 m2 được tiếp tục quản lý, sử dụng mà không tính vào diện tích xác định tiêu chuẩn, định mức; nếu vượt quá 300 m2 thì phải thực hiện cơ chế rà soát, công khai và điều chuyển theo quy định.