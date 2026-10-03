Trụ sở cũ dôi dư ở Lâm Đồng được chuyển đổi thành công viên, chợ, trạm y tế

Trụ sở cũ được chuyển đổi công năng để phục vụ cộng đồng

Ghi nhận của Người Đưa Tin tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 (phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng), những ngày qua, các cán bộ, viên chức đơn vị đang khẩn trương dọn dẹp, sắp xếp hồ sơ, tài liệu và cơ sở vật chất để chuẩn bị di dời sang trụ sở mới.

Một viên chức tại đây cho biết, đơn vị sẽ chuyển sang làm việc tại trụ sở mới trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết. Sau khi hoàn tất việc di dời, trụ sở cũ sẽ được bàn giao cho UBND phường Hàm Thắng quản lý, sử dụng theo phương án đã được xác định.

"Những ngày này, chúng tôi tập trung thu dọn đồ đạc, hồ sơ, sổ sách và các trang thiết bị để chuyển sang trụ sở mới. Việc di dời được thực hiện từng bước để bảo đảm công việc của đơn vị không bị gián đoạn", viên chức này cho hay.

Cơ sở Ban Quản lý đầu tư xây dựng số 2, phường Hàm Thắng được chuyển đổi công năng, bố trí khai thác làm chợ Xuân An.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Trần Văn Sang - Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng - cho biết, trụ sở Ban Quản lý đầu tư xây dựng số 2 và Trung tâm Dịch vụ miền núi cũ được định hướng chuyển đổi công năng, bố trí khai thác làm chợ Xuân An. Theo lộ trình, đến tháng 1/2027, chợ Xuân An sẽ được di dời vào khu vực chợ mới.

Theo ông Sang, hiện địa phương quản lý 19 cơ sở nhà, đất dôi dư. Tổng diện tích đất lên tới hơn 14.790m2. Tổng nguyên giá đất, nhà và công trình theo biên bản bàn giao hơn 181,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, địa phương đang lập thủ tục và xác định lộ trình xử lý đối với 12 cơ sở. Trong đó, một số cơ sở được định hướng chuyển đổi công năng để phục vụ cộng đồng.

Cụ thể, nhà ăn Quân sự thị trấn Phú Long cũ được định hướng thanh lý tài sản trên đất, bố trí quỹ đất phục vụ công viên cây xanh và công trình công cộng. Hai điểm trường mẫu giáo Phú Long tại khu vực An Long, Phú Xuân được chuyển đổi công năng thành thiết chế văn hóa, phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Trụ sở Trung tâm Dịch vụ miền núi cũ được định hướng chuyển đổi công năng, bố trí khai thác làm chợ Xuân An.

Hai điểm trường mẫu giáo Hàm Thắng tại khu vực Thắng Hiệp và Thắng Hòa cũ được định hướng sử dụng làm công viên cây xanh, công trình công cộng.

Cùng với đó, trụ sở UBND thị trấn Phú Long cũ đang được rà soát hiện trạng tài sản, hồ sơ pháp lý để thực hiện thủ tục liên quan, dự kiến thanh lý tài sản trên đất và bố trí quỹ đất mở rộng, đầu tư công viên, công trình công cộng.

Một cơ sở khác là trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tại khu dân cư Bắc Xuân An được bố trí làm Trạm y tế phường Hàm Thắng.

Trong khi đó, đại diện UBND phường Bình Thuận cho biết, một số cơ sở vẫn đang tiếp tục được rà soát, chưa có phương án xử lý. Trong đó, có các điểm trường thuộc Trường Mẫu giáo Hàm Hiệp; điểm Trường Tiểu học Phú Hội phân hiệu Suối Dầu và Đội thuế xã Hàm Hiệp.

Đối với phường Phan Thiết, địa phương hiện được giao quản lý, sử dụng và xử lý 63 cơ sở nhà, đất, trong đó có 7 cơ sở kế thừa từ các phường trước sáp nhập và 56 cơ sở được UBND tỉnh giao về phường quản lý sau sắp xếp.

Trụ sở dôi dư ở phường Phan Thiết.

Đến nay, phường đã xử lý 23/27 cơ sở. Trong số này, 18 cơ sở được giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường quản lý, khai thác; 5 cơ sở được chuyển đổi công năng thành hội trường tổ dân phố và công viên. Còn 4 cơ sở chưa xử lý.

Xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân

Liên quan đến vấn đề trên, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo kết luận số 1276/TB-UBND của ông Võ Ngọc Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về kết quả quản lý, khai thác, cho thuê đối với các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp.

Theo đó, UBND tỉnh đã phê bình Chủ tịch UBND 57 xã, phường chưa hoàn thành việc phê duyệt phương án quản lý, khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn. Đồng thời, UBND tỉnh phê bình Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng do chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao liên quan đến việc khai thác, quản lý, xử lý tài sản công dôi dư.

Trụ sở Nhà Thiếu nhi Tp.Phan Thiết cũ, nay thuộc phường Phan Thiết.

Để thực hiện mục tiêu trước ngày 31/12/2026 phải đưa toàn bộ cơ sở nhà, đất dôi dư vào quản lý, khai thác, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt phương án quản lý, khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư, xác định rõ thời gian, phương thức thực hiện của từng cơ sở nhà, đất được giao quản lý; đồng thời, phải tổ chức rà soát kỹ lưỡng, chính xác.

Sở Tài chính được giao thiết lập biểu mẫu báo cáo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương định kỳ 2 tuần/lần cập nhật, bổ sung thông tin, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện phương án quản lý, xử lý và khai thác của từng địa chỉ cụ thể thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, phải báo cáo rõ số cơ sở đã hoàn thành xử lý, số cơ sở đã đưa vào khai thác, số cơ sở còn tồn đọng, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân để UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo.