Trụ sao Tinh Hà 'Say Hi' tại Hà Nội được lấp đầy siêu tốc, 'demo' concert cỡ này!

Chiều 20/10, không gian tổ chức sự kiện kích hoạt "Trụ sao ước nguyện" của Tinh Hà "Say Hi" tại Hà Nội đã sục sôi bởi sự đổ bộ của đông đảo người hâm mộ. Khung cảnh hàng dài người hâm mộ kiên nhẫn xếp hàng phủ kín khẳng định sức nóng lan tỏa mạnh mẽ của chương trình, như một demo nhỏ trước thềm 2 đêm concert của Tinh Hà "Say Hi" (D3 - D4).

Fan đến đông kín khu vực tổ chức sự kiện, chờ giao lưu với 3 "Anh trai" DANG HONG HAI, DILLAN, Dương Domic.

Hình ảnh quen thuộc dễ thấy nhất tại sự kiện là các bạn trẻ ngồi túm tụm cùng nhau vừa rôm rả trò chuyện, vừa nhanh tay gấp từng ngôi sao trong lúc xếp hàng chờ đợi. Có mặt tại khu vực sự kiện từ 4 giờ chiều, sớm hơn 3 tiếng so với giờ bắt đầu, bạn Linh Giang (20 tuổi, một Dopamine) hào hứng cho biết: “Tụi mình đến sớm để tận hưởng trọn vẹn không khí náo nhiệt tại đây. Trong lúc xếp hàng chờ đợi, cả nhóm còn mang theo giấy để tự tay gấp những ngôi sao ước nguyện. Hoạt động này rất ý nghĩa và làm tụi mình càng mong chờ đến ngày concert chính thức diễn ra vào tháng 11”.

Nhóm bạn của Linh Giang không phải những người hâm mộ duy nhất tranh thủ gấp sao trong lúc chờ đến giờ giao lưu.

Trụ sao Tinh Hà "Say Hi" đã gần đầy, tính đến hơn 14h ngày 21/10. (Tổng hợp từ Threads).

Sau khi Dương Domic, DILLAN, DANG HONG HAI "khai trụ", trụ sao Tinh Hà "Say Hi" đã được lấp đầy khoảng một nửa ngay trong đêm. Nhiều fan chưa kịp gửi sao vào TP.HCM trong đợt "gom sao" trước đó đã mang sao đến gom vào trụ sao "THSH".

Theo cập nhật từ fan qua Threads, tính đến hơn 14h chiều 21/10, tức là chưa đầy 1 ngày kể từ khi trụ sao được mở, trụ sao "THSH" đã gần đầy. Trụ sao ước nguyện đong đầy từng tâm tư, nguyện vọng và những lời chúc bình an trước thềm concert.

Trở lại với không khí khởi động vào tối 20/10, bộ ba DILLAN, Dương Domic, DANG HONG HAI có nhiều chia sẻ thú vị. "Anh trai" DILLAN khiến người hâm mộ không khỏi thích thú khi hào hứng khoe đã kịp thưởng thức phở trộn do CONGB và BIGDADDY giới thiệu.

Dương Domic bộc bạch về cảm xúc sau 2 đêm diễn đầu tiên ở concert Tinh Hà "Say Hi": “Với 2 concert đầu tiên của Tinh Hà, Dương nghĩ rằng đây là những bước quan trọng và sẽ là những bước đệm để concert 3, 4 thật bùng nổ hơn nữa tại Hà Nội”.

Khép lại màn giao lưu, bầu không khí như vỡ òa khi bộ ba bất ngờ “úp mở” về những yếu tố bí mật sẽ xuất hiện trên sân khấu concert Tinh Hà "Say Hi" D3 - D4 vào ngày 14 - 15/11, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm độc bản dành riêng cho khán giả Hà Nội.