Trừ lương vì đi làm muộn, doanh nghiệp có thể bị phạt đến 80 triệu đồng

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Luật sư Đặng Đức Trí, Giám đốc Hãng luật ROMA, Đoàn Luật sư TPHCM, đã trao đổi với Báo Phụ nữ Việt Nam về các quy định liên quan đến việc xử lý hành vi đi làm muộn, giới hạn khấu trừ tiền lương và những biện pháp người lao động có thể thực hiện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Không được dùng hình thức trừ lương để phạt người lao động

PV: Thưa luật sư, theo Nghị định 283/2026/NĐ-CP, hành vi trừ lương người lao động vì đi làm muộn có thể bị xử phạt như thế nào? Xin luật sư phân tích căn cứ pháp lý và những trường hợp doanh nghiệp có thể bị xử phạt đến 80 triệu đồng.

Luật sư Đặng Đức Trí: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 127 Bộ luật Lao động 2019, pháp luật nghiêm cấm hành vi phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

Căn cứ theo điểm c Khoản 3 và Khoản 4 Điều 25 Nghị định 283/2026/NĐ-CP, hành vi dùng hình thức phạt tiền hoặc trừ lương thay việc xử lý kỷ luật lao động sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động là cá nhân và từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động là tổ chức/doanh nghiệp.

Ngoài phạt tiền, người sử dụng lao động còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc trả lại khoản tiền đã thu hoặc trả đủ tiền lương cho người lao động.

Luật sư Đặng Đức Trí

PV: Pháp luật lao động quy định như thế nào về việc khấu trừ tiền lương của người lao động? Trong trường hợp nhân viên đi làm muộn, doanh nghiệp có được tự ý trừ lương, cắt thưởng hoặc áp dụng các hình thức phạt tiền để xử lý vi phạm nội quy hay không?

Luật sư Đặng Đức Trí: Theo Điều 102 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng hoặc làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động.

Nghị định 283/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lao động, bảo hiểm xã hội, ban hành ngày 10/9/2026.

Mức khấu trừ hằng tháng không quá 30% tiền lương thực trả sau khi đã trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Pháp luật không quy định thêm bất kỳ trường hợp nào khác được phép khấu trừ lương.

Đối với trường hợp người lao động đi làm muộn:

-Về tiền lương: Người sử dụng lao động không được tự ý trừ lương phạt hoặc áp dụng hình thức phạt tiền. Tuy nhiên, người sử dụng lao động có quyền không trả lương đối với số phút/giờ mà người lao động nghỉ không làm việc (nếu người sử dụng lao động thực hiện trả lương theo giờ làm việc).

-Về tiền thưởng: Người sử dụng lao động có thể không xét thưởng hoặc giảm thưởng nếu Quy chế thưởng của Công ty (ban hành theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019) có quy định rõ điều kiện hưởng thưởng gắn liền với việc tuân thủ giờ giấc làm việc.

-Về kỷ luật: Người sử dụng lao động có thể tiến hành xử lý kỷ luật lao động (Khiển trách, Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng, Cách chức hoặc Sa thải) nếu hành vi đi làm muộn được quy định là hành vi vi phạm trong Nội quy lao động của Công ty.

Xử lý kỷ luật đúng quy định, chủ động bảo vệ quyền lợi

PV: Trên thực tế, một số doanh nghiệp áp dụng quy định trừ lương để duy trì kỷ luật giờ giấc làm việc. Vậy doanh nghiệp cần xử lý hành vi đi làm muộn như thế nào để vừa bảo đảm kỷ luật lao động, vừa không vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động?

Luật sư Đặng Đức Trí: Như đã trả lời ở trên thì pháp luật lao động hiện hành nghiêm cấm người sử dụng lao động được áp dụng hình thức Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đi làm trễ.

Tuy nhiên người sử dụng lao động hoàn toàn có thể xử lý kỷ luật người lao động theo quy định của nội quy lao động nếu nội quy lao động của Công ty có quy định về xử lý kỷ luật đối với hành vi đi làm trễ.

PV: Khi bị doanh nghiệp trừ lương trái quy định vì đi làm muộn, người lao động có thể thực hiện những biện pháp nào để bảo vệ quyền lợi của mình? Luật sư có khuyến nghị gì để người lao động nhận biết hành vi vi phạm và phản ánh, khiếu nại đúng trình tự pháp luật?

Luật sư Đặng Đức Trí: Khi bị trừ lương hoặc phạt tiền vì đi làm muộn người lao động nên chụp bảng chấm công, phiếu lương bị hụt, tin nhắn/email/quyết định phạt tiền của Công ty để làm bằng chứng và gửi văn bản/email kiến nghị đến Phòng Nhân sự hoặc Giám đốc/Tổng Giám đốc yêu cầu hoàn trả tiền bị trừ sai.

Trường hợp không được công ty giải quyết thì Người lao động có thể gửi đơn khiếu nại đến Chánh Thanh tra Sở Nội vụ nơi công ty đặt trụ sở để can thiệp xử lý.

Nếu thương lượng hoặc khiếu nại không thành công, người lao động có quyền nộp đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân khu vực nơi công ty đặt trụ sở để yêu cầu Tòa án buộc doanh nghiệp hoàn trả khoản tiền bị trừ sai và bồi thường thiệt hại.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!