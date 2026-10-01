Trữ lượng nước tại Ấn Độ chạm đáy 10 năm do El Nino

Theo dữ liệu từ Ủy ban Thủy lợi Trung ương Ấn Độ (CWC), tổng lượng nước tại 178 hồ chứa quan trọng trên toàn quốc đã tụt xuống mốc 70% công suất - mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ qua và thấp hơn nhiều so với mức 79% của năm ngoái.

Lòng hồ khô cạn do hạn hán tại làng Bandai, huyện Pali, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, El Nino tại Thái Bình Dương đã làm biến đổi dòng khí quyển, khiến mùa mưa Tây Nam (tháng 6 - 9) suy giảm dữ dội, nhiệt độ tăng cao và lượng mưa toàn quốc hụt tới 12%. Các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất gồm miền Nam Ấn Độ với lượng nước tích trữ lao dốc chấn động từ 87% (năm ngoái) xuống chỉ còn 50%, đẩy bang Karnataka vào đợt hạn hán lịch sử. Ở miền Bắc, dung tích các đập nước giảm mạnh từ 92,3% xuống 62%. Trong khi đó, ở miền Đông và Đông Bắc ghi nhận mức thiếu hụt mưa theo mùa tới 25%.

Việc các hồ chứa không thể tích đủ nước trước khi mùa mưa kết thúc đang kích hoạt chuỗi hậu quả dây chuyền nguy hiểm. Thiếu hụt nước sinh hoạt khiến hàng chục triệu người dân tại các đô thị và khu vực nông thôn miền Nam, miền Bắc đối mặt với nguy cơ cắt nước, hạn hán kéo dài. Nước tưới tiêu cạn kiệt ngay trước vụ gieo trồng, đe dọa trực tiếp tới sản lượng nông nghiệp và nguồn cung lương thực quốc gia. Mực nước đập thuỷ điện giảm sâu làm suy yếu khả năng phát điện, gia tăng áp lực lên hệ thống lưới điện quốc gia đúng thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao do nắng nóng.

Với việc mùa mưa đã chính thức khép lại, khả năng phục hồi nguồn nước của Ấn Độ trong năm nay gần như bằng không, báo hiệu một năm đầy thách thức cho nền kinh tế đông dân nhất thế giới.