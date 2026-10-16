Trụ giằng co đỡ điểm số, cổ phiếu vừa và nhỏ tiếp tục nóng

VN-Index đang được nâng đỡ quanh mốc 1700 điểm.

VN-Index tạo đáy lúc 2h15, xuống 1698,11 điểm, chớm rơi qua tham chiếu. Đó cũng là thời điểm cả VIC lẫn VHM cùng chạm giá thấp nhất. Từ đáy này, VHM có diễn biến phục hồi ấn tượng trong khi VIC vẫn “nằm bẹp”.

VHM đóng cửa tăng 3,57% so với tham chiếu trong khi VIC giảm 1,38%. VIC lấy đi khoảng 4,8 điểm của chỉ số trong khi VHM bù vào 3,7 điểm. Phần còn lại là sức kéo của nhiều blue-chips khá mạnh. VN-Index đóng cửa tăng 0,45% tương đương +7,56 điểm.

Rổ VN30 ghi nhận 13 cổ phiếu tăng giá quá 1%, với Top 10 vốn hóa ngoài VHM còn BID tăng 2,26%, CTG tăng 2,68%. Còn lại VCB cũng tăng nhẹ 0,71%, TCB tăng 0,91%. Nhóm tăng này bù được cho MBB giảm 0,25% và GAS giảm 0,13%. Sự co kéo hiệu quả này còn được ủng hộ bởi độ rộng tốt, rổ VN30 có 22 mã xanh và 4 mã đỏ. Ngoài VHM thì các mã còn lại giảm rất nhẹ.

VN30-Index đóng cửa phiên cuối tuần tăng 0,63% với mức thanh khoản giảm mạnh 32% so với hôm qua. Tuy nhiên khi nhìn vào độ rộng, diễn biến giá nhóm blue-chips hôm nay tốt hơn hẳn, phản ánh tính chủ động từ bên mua đã cải thiện. Mặt khác giá tăng tốt với thanh khoản nhỏ cũng xác nhận áp lực bán rất yếu. Toàn bộ các cổ phiếu trong rổ này đều thoát đáy, trong đó 13 mã phục hồi hơn 1% so với giá thấp nhất. Độ rộng lúc kém nhất của nhóm VN30 chỉ có 9 mã xanh, nhưng kết phiên là 22 mã, cho thấy biên độ phục hồi mạnh này giúp nhiều cổ phiếu đảo chiều thành công.

Với nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trạng thái giằng co và điểm số ổn định là môi trường rất tốt để dòng tiền nóng hoạt động. Phiên hôm qua khả năng kéo ngược dòng đã tiết lộ dấu vết của dòng tiền này. Đến hôm nay trạng thái giá còn tốt hơn. Độ rộng sàn HoSE cuối ngày ghi nhận 165 mã xanh và 118 mã đỏ. Điểm đáng chú ý là ngay cả thời điểm VIC, VHM ép VN-Index xuống mức thấp nhất ngày thì độ rộng cũng cân bằng với 144 mã xanh và 147 mã đỏ.

Sắc xanh tràn ngập trong nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất hôm nay.

Toàn sàn HoSE có 50 cổ phiếu đóng cửa tăng vượt 2% thì VN30 đóng góp 6 mã là VHM tăng 3,57%, CTG tăng 2,68%, VPL tăng 2,6%, SHB tăng 2,4%, BID tăng 2,26%, LPB tăng 2,15%. Trong khi đó nhóm vốn hóa nhỏ có 9 cổ phiếu kịch trần và rất nhiều mã khác tăng ấn tượng dù thanh khoản khá hạn chế như SJS tăng 6,33%, EVG tăng 6,15%, MCP tăng 5,55%, CDC tăng 3,65%...

Midcap thậm chí có nhiều cổ phiếu “chen chân” vào nhóm tăng giá mạnh với thanh khoản cao như TPB khớp 225,9 tỷ đồng, giá tăng 2,13%; MSB khớp 174,2 tỷ, giá tăng 1,02%; PNJ khớp 113,2 tỷ, giá tăng 3,3%; KDH khớp 107,3 tỷ, giá tăng 3,66%; GMD khớp 94,7 tỷ, giá tăng 1,89%...

Với số lượng cổ phiếu tăng giá áp đảo và biên độ hồi giá mạnh mẽ, thanh khoản đang cho thấy lợi thế nghiêng về phía mua. Cụ thể, tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE hôm nay giảm mạnh gần 30% so với hôm qua, chỉ còn 9.918 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Thế nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá và tăng giá mạnh vượt 1% lại nhiều hơn hẳn phiên trước. Rõ ràng là khi bên mua nâng giá lên, lượng bán cản đường không đủ nhiều để làm tăng thanh khoản.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng hơn 535 tỷ đồng nhưng dồn nhiều vào HDB với -182,9 tỷ. Các cổ phiếu còn lại bán không nhiều: VIC -68 tỷ, FRT -63,1 tỷ, VIX -47 tỷ, MSB -45 tỷ. Phía mua ròng có CTG +41 tỷ, FPT +47,9 tỷ, SSI +30 tỷ, MBB +32,5 tỷ.