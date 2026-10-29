Trụ cột tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Với tốc độ tăng trưởng vượt bậc, ngành Xây dựng tỉnh đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Khánh Hòa phát triển. Kết quả này thể hiện nỗ lực của toàn ngành trong công tác quy hoạch, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, cải cách hành chính và khơi thông nguồn lực đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Tăng trưởng vượt bậc

Ông Nguyễn Thành Phú - Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, năm 2026 đánh dấu bước chuyển biến mạnh mẽ của ngành xây dựng Khánh Hòa. Trong bối cảnh tỉnh tập trung thực hiện Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030, ngành Xây dựng tỉnh đã chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về quy hoạch, thủ tục đầu tư và tiến độ triển khai các công trình, dự án. Những nỗ lực này đã góp phần tạo nên kết quả tăng trưởng ấn tượng trong 9 tháng năm 2026. Đặc biệt, sở đã lập danh mục 76 dự án có khối lượng xây lắp lớn trong năm 2026, gồm 25 dự án đầu tư công và 51 dự án ngoài ngân sách để phối hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện. Cùng với việc đẩy nhanh công tác quy hoạch, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, ngành đã tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP ngành Xây dựng tỉnh đạt 14,83%. Năm 2026, đà tăng trưởng tiếp tục được đẩy mạnh. Nếu như 6 tháng đầu năm, ngành đạt mức tăng 20,93% thì lũy kế 9 tháng tăng 36,23%, cao hơn 17,42 điểm phần trăm so với kịch bản đề ra. Riêng quý III, ngành tăng trưởng 33,5%, vượt xa mục tiêu tăng 21,87%. Những con số này cho thấy sự bứt phá rõ nét của hoạt động xây dựng, góp phần quan trọng đưa kinh tế tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số.

Một trong những kết quả nổi bật, tạo nền tảng quan trọng cho hoạt động đầu tư xây dựng là công tác quy hoạch. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành phủ kín 100% quy hoạch phân khu với 124/124 đồ án, riêng năm 2026 hoàn thành 43 đồ án. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở pháp lý về quy hoạch, tạo điều kiện tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, khai thác hiệu quả quỹ đất và thu hút nguồn lực đầu tư. Trong lĩnh vực phát triển đô thị, Sở Xây dựng đã tham mưu triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Nổi bật là việc triển khai Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2026 - 2030; các kế hoạch hoàn thành tiêu chí đô thị loại I, nâng cao trình độ phát triển đô thị của các phường; phối hợp xây dựng đề án chuyển các xã: Tân Định, Diên Khánh, Diên Lạc và Diên Điền thành phường. Đồng thời, tham mưu định hướng phát triển đô thị khu vực phía nam tỉnh, từng bước hình thành hệ thống đô thị đồng bộ, mở rộng không gian phát triển.

Cùng với công tác quy hoạch, ngành Xây dựng tỉnh tích cực phối hợp thúc đẩy tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, nhất là đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, các tuyến đường kết nối liên vùng, đường ven biển; phối hợp chuẩn bị 31 khu tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Trong lĩnh vực nhà ở, sở tham mưu điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Toàn tỉnh có 15 dự án nhà ở xã hội, gồm 3 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang, với quy mô 21.401 căn đang ở các giai đoạn triển khai khác nhau.

Sự chủ động của ngành còn thể hiện qua kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Từ ngày 1-7-2025 đến thời điểm báo cáo, Sở Xây dựng đã hoàn thành 21/26 nhiệm vụ quan trọng, 5 nhiệm vụ còn lại đang triển khai đúng tiến độ; đồng thời hoàn thành cả 3 nhiệm vụ đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển các lĩnh vực thuộc ngành.

Thi công đường ven biển Vạn Ninh - Ninh Hòa.

Khơi thông nguồn lực, tạo đà tăng trưởng

Bên cạnh những kết quả nổi bật, ngành Xây dựng tỉnh vẫn đối mặt với những khó khăn. Theo đánh giá của Sở Xây dựng, một số dự án giao thông trọng điểm, dự án ngoài ngân sách, đặc biệt là các khu đô thị và dự án du lịch quy mô lớn còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng và năng lực triển khai của chủ đầu tư, nhà thầu. Công tác phối hợp thu thập thông tin, số liệu về khối lượng xây lắp tại một số dự án chưa chặt chẽ, ảnh hưởng đến việc theo dõi, đánh giá đầy đủ kết quả tăng trưởng. Những tồn tại này đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới phương thức điều hành, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và tập trung xử lý những điểm nghẽn trong quá trình triển khai dự án.

Ông Nguyễn Thành Phú cho biết, để duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm, sở xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng theo Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy. Trọng tâm là phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án có khối lượng xây lắp lớn; kịp thời tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn cung vật liệu xây dựng và những vấn đề phát sinh trong quá trình thi công. Đối với các dự án đầu tư công, ngành tiếp tục phối hợp đôn đốc tiến độ thi công, giải ngân vốn, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, nhất là những công trình hạ tầng giao thông, khu tái định cư và các dự án trọng điểm. Với các dự án ngoài ngân sách, tập trung rà soát, phối hợp tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, thủ tục xây dựng, tạo điều kiện để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa nguồn vốn vào thực hiện. Đồng thời, tăng cường theo dõi, cập nhật khối lượng xây lắp theo từng tháng, từng quý để đánh giá sát tình hình tăng trưởng, chủ động tham mưu giải pháp điều hành phù hợp.

Về lâu dài, ngành tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ thống quy hoạch, triển khai các chương trình phát triển đô thị, nhà ở và hạ tầng kỹ thuật; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, quản lý đầu tư xây dựng. Việc phân cấp, phân quyền tiếp tục được thực hiện gắn với hướng dẫn, kiểm tra và nâng cao năng lực cho chính quyền cơ sở, bảo đảm các thủ tục thuộc lĩnh vực xây dựng được giải quyết thông suốt, hiệu quả.

Với những kết quả đạt được cùng quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn, ngành Xây dựng tỉnh tiếp tục được kỳ vọng đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo động lực đưa Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026 tăng 11,21% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố trong cả nước và dẫn đầu vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trong kết quả này, ngành Xây dựng tăng trưởng 36,23%, đóng góp 4,22 điểm phần trăm (tương đương khoảng 37,6%) vào mức tăng trưởng GRDP chung của tỉnh.