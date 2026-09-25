'Trụ cột' tam nông ở biên giới đất liền Lâm Đồng

Kỳ 2: Miền quê muốn trở về

Bình yên trên xã biên giới đất liền Quảng Trực

Từ nghị quyết đến thực tiễn

Tuyến biên giới đất liền của tỉnh Lâm Đồng gồm các xã Quảng Trực, Tuy Đức, Thuận An, Thuận Hạnh, Đắk Wil giáp tỉnh Mondulkiri (Campuchia) có tổng chiều dài hơn 141 km. Đây là những vùng đất mà đời sống của người dân từ lâu gắn bó với nông nghiệp. Tại các địa phương, tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế chiếm phần lớn, khoảng 80% trở lên.

Với đặc thù đó, nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn được xác định là nền tảng và động lực quan trọng trong quá trình phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 đều xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là một trong những trụ cột chính.

Dọc quốc lộ 14C và những tuyến đường nối vào các thôn, bon, diện mạo nông thôn xã Quảng Trực đang từng ngày đổi thay. Những ngôi nhà kiên cố, trường học, hệ thống điện và các công trình phục vụ dân sinh được đầu tư, xây dựng ngày càng khang trang, tạo nên sức sống mới cho vùng đất biên cương.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Quảng Trực xác định mục tiêu xây dựng xã phát triển toàn diện, vững mạnh về quốc phòng, an ninh, từng bước đạt chuẩn nông thôn mới; phát triển nông - lâm nghiệp gắn với sản phẩm OCOP và du lịch cộng đồng; nâng cao đời sống Nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Theo ông Đoàn Minh Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trực, bên cạnh một số người có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, đông đảo người dân chủ động tạo dựng cuộc sống ấm no cho gia đình và góp phần giữ gìn, xây dựng vùng biên ngày càng vững chắc. Toàn xã hiện có khoảng 230 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đây là những nông dân tiêu biểu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong ứng dụng máy móc, công nghệ vào sản xuất như máy bay không người lái, hệ thống tưới thông minh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, xã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để nguồn lực được sử dụng hiệu quả, nhiều chính sách đi vào cuộc sống. Cụ thể như chính sách về đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, hỗ trợ sinh kế, đầu tư trường học, nhà văn hóa, y tế, thủy lợi, nước sinh hoạt.

Đáng chú ý, tỷ lệ giảm hộ nghèo của Quảng Trực rất ấn tượng, từ khoảng 61% trong giai đoạn 2010 - 2021 xuống còn khoảng 11% hiện nay. Con số ấy cho thấy sự quan tâm đầu tư, ưu tiên hàng đầu đối với người dân, nông dân nơi biên cương từ nhiệm kỳ này qua nhiệm kỳ khác. “Tỷ lệ giảm nghèo của Quảng Trực rất ấn tượng, từ khoảng 61% trong giai đoạn 2010 - 2021 xuống còn khoảng 11% hiện nay”, ông Đoàn Minh Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trực.

Kinh tế ổn định, quốc phòng - an ninh bảo đảm, môi trường xanh, sạch, đẹp nên đi đâu tôi cũng muốn được về nhà mình. Tôi còn tự hào khoe với mọi người về quê hương trên biên giới mình. Ông Phạm Văn Khang - bon Đắk Búk So, xã Tuy Đức

Tương tự, tại xã biên giới Tuy Đức, hành trình xây dựng nông thôn mới cũng đang được tạo nên từ chính sự chung sức của người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Toàn xã hiện có 15 sản phẩm được công nhận OCOP, trong đó có 2 sản phẩm 4 sao.

Nhiều công trình giao thông, nhà văn hóa, khu vui chơi thôn, bon, trường học được đầu tư xây dựng. Trong quá trình đó, người dân đã tích cực đóng góp đất đai, cây trồng, vốn và ngày công, cùng với nguồn lực của Nhà nước làm cho quê hương ngày càng khang trang. Chỉ tính riêng giai đoạn 2023 - 2025, hưởng ứng chương trình Xây dựng nông thôn mới, nông dân xã đã đóng góp hơn 2 tỷ đồng, gần 1.000 ngày công lao động và trên 6.600 m² đất.

Ông Nguyễn Hữu Lực - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Đức cho biết, phát triển sản xuất gắn với nhiệm vụ bảo vệ biên giới là định hướng xuyên suốt của địa phương được nêu rõ trong nghị quyết của Đảng bộ, HĐND, kế hoạch của UBND xã. “Bảo vệ biên giới không chỉ là trách nhiệm của lực lượng biên phòng, mà còn là nhiệm vụ trực tiếp của người dân sống nơi đây. Khi bà con có đất sản xuất, có sinh kế ổn định, họ sẽ tự nguyện trở thành lực lượng gìn giữ đất đai, bảo vệ chủ quyền vững chắc nhất”, ông Nguyễn Hữu Lực chia sẻ.

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Biên cương là nơi muốn về

Nếu có dịp về bon Đắk Búk So, xã Tuy Đức, dễ nhận thấy những đổi thay hiện hữu trong đời sống hằng ngày. Những tuyến đường được xây dựng, mở rộng đến các khu dân cư, khu sản xuất; hệ thống điện, trường học, y tế, khu vui chơi, văn hóa - thể thao từng bước được hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Theo ông Phạm Văn Khang - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân bon, cũng là 1 trong 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020, cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Toàn thôn có trên 400 hộ, hiện còn khoảng 28 hộ nghèo.

Còn ở xã biên giới Thuận An, những đổi thay cũng được cảm nhận rõ trên từng tuyến đường, từng khu dân cư ở nhiều thôn, bon như: Thuận Hạnh, Thuận Sơn, Đức An, Thuận Nam. Nhiều đoạn đường được người dân chủ động tạo cảnh quan với cây xanh, hoa và hệ thống đèn chiếu sáng. Những việc làm giản dị ấy góp phần làm cho làng quê không chỉ thuận tiện hơn trong sinh hoạt mà còn trở nên gần gũi, thân thiện và đáng sống hơn.

Ông Phan Bá Tịnh - Chủ tịch UBND xã Thuận An cho biết, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và sự điều hành của chính quyền địa phương, xã đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đường xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%; đường trục thôn, liên thôn, bon cứng hóa trên 95%; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%, thu nhập bình quân đầu người hiện đạt mức 65 triệu đồng người mỗi năm. 100% hộ dân sống gần biên giới đã ký cam kết không xâm canh, không vượt biên trái phép và sẵn sàng phối hợp tham gia tuần tra, giữ gìn an ninh vùng giáp ranh.

Tuyến biên giới đất liền của tỉnh Lâm Đồng ở Quảng Trực, Tuy Đức, Thuận An, Thuận Hạnh, Đắk Wil ổn định, vững chắc từ đời sống của người dân nâng cao. Song song đó là sự khởi sắc của bộ mặt nông thôn xanh, sạch, đẹp, từng bước hiện đạt đang dệt nên những miền quê nơi biên cương đáng sống, muốn trở về.