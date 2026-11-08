Trụ cột quan trọng chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế

Ngày 8/11/2026, tại Hà Nội, Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (BTC 248) và Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC), phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Quốc gia thường niên "Văn hóa với Doanh nghiệp" năm 2026.

Diễn đàn là hoạt động kỷ niệm 10 năm Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" và tôn vinh doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2026.

Trưởng Ban tổ chức 248, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam Hồ Anh Tuấn phát biểu tại Diễn đàn Quốc gia thường niên "Văn hóa với Doanh nghiệp" năm 2026 (Ảnh: Diệu Hương).

Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban tổ chức 248, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam Hồ Anh Tuấn cho biết, qua 10 năm, chúng ta càng thấm thía: Để một giá trị đi vào đời sống doanh nghiệp, cần sự nêu gương của người đứng đầu và bền bỉ trong từng quyết định quản trị. Những doanh nghiệp thực hành tốt văn hóa kinh doanh cần được ghi nhận, khuyến khích và có thêm điều kiện phát triển.

"Văn hóa hiện diện trong cách doanh nghiệp tạo ra của cải, đối đãi với con người và nhận trách nhiệm trước xã hội. Khi được thực hành nhất quán, những giá trị ấy tạo dựng niềm tin, chất lượng quản trị và trở thành năng lực cạnh tranh. Thành quả kinh tế lại cần được vun đắp cho con người, cho sáng tạo và cho chính nền văn hóa đã nuôi dưỡng sự phát triển ấy.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Liên minh chiến lược triển khai Khung hành động Phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035 (Ảnh: Diệu Hương).

Mỗi doanh nghiệp được tin cậy hơn sẽ góp thêm uy tín cho Việt Nam. Mỗi thành công có trách nhiệm sẽ góp thêm nền tảng cho sự thịnh vượng lâu dài của đất nước.

Ban Tổ chức và Hiệp hội nhận trách nhiệm chủ động kết nối, tổ chức phối hợp và cùng các thành viên theo đuổi công việc đến kết quả. Mong cộng đồng doanh nghiệp đạt chuẩn tiếp tục tiên phong; mỗi đơn vị đồng hành lựa chọn một việc thiết thực, đóng góp bằng năng lực và tâm huyết của mình", ông Hồ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam ngày càng có vai trò và đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước; tạo ra nhiều việc làm, sản phẩm, thương hiệu Việt Nam, góp phần nâng cao đời sống người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh mới nhiều thách thức.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổ chức Cuộc vận động, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam cùng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong suốt thời gian vừa qua.

Từ Bộ tiêu chí Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đến "Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam" do Hiệp hội ban hành, cùng với hệ thống tiêu chí và cơ chế tôn vinh những văn hóa doanh nghiệp, tập trung vào những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, doanh nhân là thượng tôn pháp luật, cốt cách doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững đã thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của nhiều doanh nghiệp.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị VNABC quan tâm xây dựng văn hóa kinh doanh gắn với xây dựng hệ giá trị quốc gia và chuẩn mực con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đề cao tinh thần yêu nước, ý thức thượng tôn pháp luật, liêm chính, trách nhiệm, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Mỗi doanh nhân không chỉ là người tạo ra của cải vật chất mà còn là người góp phần giữ gìn, kiến tạo và lan tỏa các giá trị, chuẩn mực văn hóa dân tộc và hình ảnh quốc gia.

Các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp tọa đàm nhằm đưa “Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035” vào thực tiễn (Ảnh: Diệu Hương).

Tại diễn đàn, Ban tổ chức đã công bố Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035. Với mệnh đề xuyên suốt “Văn hóa kinh doanh Việt Nam chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”, Khung hành động gồm chín cấu phần cung cấp nền tảng và công cụ, bốn chương trình tổ chức hành động, hai đề án định hướng phát triển.

Cụ thể, 9 cấu phần tạo nền tảng và công cụ thực thi gồm: Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam; Bộ đo Văn hóa kinh doanh doanh nghiệp; VBCI-Local, hướng tới đánh giá và thúc đẩy hệ sinh thái văn hóa kinh doanh địa phương; Trust Index - Chỉ số niềm tin; Hộ chiếu Văn hóa kinh doanh; Đại sứ Văn hóa kinh doanh; Sách trắng Văn hóa kinh doanh; VBN GLOBAL - Mạng lưới Doanh nhân, Doanh nghiệp Việt Nam Toàn cầu; Liên minh chiến lược triển khai Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035.

4 chương trình tổ chức hành động gồm: Doanh nghiệp thực hành và tạo giá trị; Địa phương phát triển hệ sinh thái; Doanh nhân Việt Nam toàn cầu cùng hành động; Xây dựng và vận hành Liên minh chiến lược. Các chương trình hướng tới đưa giá trị và chuẩn mực vào thực tiễn, kết nối sáng kiến và nguồn lực theo năng lực của từng chủ thể.

Hai đề án định hướng phát triển gồm: “Phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam nhằm chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”; “Xây dựng Văn hóa kinh doanh trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam”.

Tại diễn đàn, Liên minh chiến lược triển khai Khung hành động Phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035 chính thức ra mắt. Liên minh bao gồm 28 tập đoàn, tổng công ty, các Hội và Hiệp hội doanh nghiệp lớn, trong đó có 19 đơn vị trong nước và 9 đơn vị ngoài nước.

Liên minh là cơ chế phối hợp tự nguyện giữa các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội và các lực lượng đồng thuận với Khung hành động, nhằm huy động sáng kiến, tri thức và nguồn lực, thúc đẩy triển khai các mục tiêu vào thực tiễn.

Sau nghi thức ra mắt, các đại diện tham gia thực hiện cam kết thực thi. Các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp tọa đàm nhằm đưa “Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035” vào thực tiễn. Ban Tổ chức cũng đã tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh năm 2026.