Troye Sivan bất ngờ kể chuyện phía sau ca khúc có dấu ấn Madonna

Troye Sivan tiết lộ Madonna đã khiến quá trình xin phép sử dụng đoạn nhạc mẫu từ bản hit Music trở nên "dễ dàng đến bất ngờ". Với nam ca sĩ, sự xuất hiện của âm thanh quen thuộc từ "nữ hoàng nhạc Pop" không chỉ là một cách tri ân mà còn góp phần tái hiện chính xác cảm giác đắm chìm trong một đêm tiệc kéo dài bất tận.

Trong cuộc trò chuyện với Zane Lowe ngày 29/9, Troye Sivan chia sẻ câu chuyện phía sau Party - ca khúc thứ ba trong album phòng thu mới She's the Best, dự kiến phát hành ngày 9/10. Nam ca sĩ 31 tuổi cho biết anh muốn ca khúc ghi lại cảm giác tự do khi bước vào một đêm vui chơi và hoàn toàn quên mất thời gian. Để hiện thực hóa ý tưởng đó, Sivan sử dụng đoạn nhạc mẫu từ Music, ca khúc đình đám được Madonna phát hành năm 2000.

Việc sử dụng một bản hit mang tính biểu tượng của Madonna tưởng như có thể là một quá trình phức tạp. Tuy nhiên, theo Sivan, mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn anh tưởng. "Cô ấy rất dễ thương về chuyện đó. Cô ấy làm mọi việc trở nên vô cùng dễ dàng", nam ca sĩ chia sẻ.

Đằng sau sự lựa chọn Music còn là mối liên hệ đặc biệt giữa Sivan và Madonna. Giọng ca sinh năm 1995 cho biết Nữ hoàng nhạc Pop đã có ảnh hưởng đến anh từ khi còn nhỏ. Like a Prayer là một trong những ký ức âm nhạc đầu tiên mà anh nhớ được và Madonna luôn giữ một vị trí quan trọng trong hành trình nghệ thuật của anh.

Tuy nhiên, ý tưởng ban đầu cho Party lại đến từ một nữ nghệ sĩ khác. Sivan kể rằng anh từng xem một cuộc phỏng vấn của Lady Gaga, trong đó cô nói về việc đi từ câu lạc bộ này sang câu lạc bộ khác. Câu chuyện khiến anh nghĩ đến cảm giác đặc biệt của một đêm vui chơi mà bản thân không muốn kết thúc. "Tôi nghĩ lúc tôi hạnh phúc nhất là khi tôi đang tiệc tùng", Sivan nói.

Nam ca sĩ thừa nhận bản thân thường tự đặt ra những giới hạn khi đi chơi, chẳng hạn như nghĩ rằng đã đến 3 giờ sáng thì nên trở về nhà. Nhưng đôi khi, những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lại xuất hiện khi anh phá bỏ những nguyên tắc do chính mình đặt ra. "Tôi cảm thấy đó là lúc tôi thấy vui vẻ nhất", Sivan chia sẻ.

Cảm giác ấy trở thành linh hồn của Party. Theo Sivan, ca khúc được xây dựng như một vòng lặp liên tục, đưa người nghe vào không gian của một bữa tiệc rồi dần thu hẹp thế giới lại chỉ còn âm nhạc và bản thân mỗi người.

Anh hình dung khoảnh khắc ấy giống như việc đang đứng giữa một không gian rộng lớn, rồi bất ngờ mọi thứ trở nên riêng tư và gần gũi. Âm nhạc vang lên, ánh đèn chiếu vào khuôn mặt, cơ thể cảm nhận từng nhịp rung và Music của Madonna xuất hiện giữa bữa tiệc.

Với Sivan, đó chính là khoảnh khắc một người có thể "lạc vào một thế giới khác". Tinh thần này cũng được đưa vào MV Party, do Sivan đồng đạo diễn cùng Gordon von Steiner. Thay vì chỉ kể về một đêm tiệc hiện đại, MV mở rộng câu chuyện xuyên qua nhiều thời kỳ, qua đó thể hiện quan niệm của Sivan rằng tiệc tùng đôi khi mang ý nghĩa sâu sắc hơn việc đơn thuần vui chơi.

Nam ca sĩ đặc biệt nhấn mạnh vai trò của không gian tiệc tùng đối với cộng đồng LGBTQ+. Từ góc nhìn của anh, việc được tự do tận hưởng âm nhạc, gặp gỡ và thể hiện bản thân có thể trở thành một dạng giải phóng. Sivan nhớ lại lần đầu tiên bước vào một quán bar dành cho người đồng tính ở Cape Town. Đó cũng là thời điểm anh lần đầu có cảm giác mình không còn là người thuộc về một nhóm thiểu số. "Tôi có cảm giác mình không còn là thiểu số nữa", anh nhớ lại.

Chính trải nghiệm cá nhân đó khiến Sivan nhìn việc tiệc tùng dưới một góc độ khác. Với anh, đây đôi khi có thể là một "hành động phản kháng" - nơi con người tạm gạt bỏ những giới hạn thường ngày để được sống đúng với bản thân.

Đáng chú ý, thời điểm thực hiện cuộc phỏng vấn với Zane Lowe, Sivan vẫn chưa có cơ hội gặp Madonna trực tiếp. Điều này sau đó đã thay đổi tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026 diễn ra ngày 27/9.

Tại sự kiện, Sivan xuất hiện cùng Madonna và Charli xcx để công bố giải thưởng Nhạc Dance xuất sắc nhất. Madonna sau đó giành chiến thắng với Confessions II - The Film. Cuộc gặp diễn ra chỉ ít ngày trước khi album phòng thu thứ tư của Troye Sivan lên kệ. Từ một đoạn nhạc mẫu được sử dụng trong Party, Madonna giờ đây không chỉ hiện diện trong âm nhạc của Sivan mà còn trực tiếp xuất hiện bên cạnh anh tại một trong những sân khấu lớn của làng nhạc thế giới.

Với Party, Troye Sivan dường như không chỉ muốn kể về một đêm vui chơi. Anh muốn tái hiện khoảnh khắc con người quên đi đồng hồ, quên những giới hạn tự đặt ra và để âm nhạc dẫn mình đến một nơi hoàn toàn khác. Và trong hành trình ấy, sự xuất hiện của Music - một ca khúc gắn liền với Madonna trở thành mảnh ghép vừa bất ngờ vừa giàu ý nghĩa.