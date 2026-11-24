Người dân tất bật sơ chế, phơi măng

Nguồn thu từ những búp măng rừng

Xã La Dạ hiện có khoảng 2.538 hộ với gần 9.814 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 43%. Tại các thôn La Ngà, Nam Sơn, Đaguri, Đa Mi 1 và Đa Mi 2, đời sống người dân từ lâu gắn bó với núi rừng. Vì vậy, mỗi khi mùa mưa đến, việc thu hái măng lại trở thành hoạt động quen thuộc, góp phần cải thiện thu nhập cho nhiều gia đình.

Theo ông Nguyễn Văn Tám - Trưởng thôn La Ngà, mùa măng thường kéo dài khoảng 2 tháng. Nếu chăm chỉ thu hái, mỗi lao động có thể kiếm thêm từ 5 - 8 triệu đồng/mùa. Đây là khoản thu nhập đáng kể, giúp nhiều gia đình trang trải sinh hoạt, mua sắm vật dụng và chăm lo việc học hành cho con em.

Tuy nhiên, đằng sau những khoản thu ấy là không ít nhọc nhằn. Để tìm được măng, người dân phải vượt qua những con đường rừng dốc, trơn trượt, đối mặt với mưa gió, muỗi, vắt và rắn rết. Trong khi đó, nguồn măng tự nhiên phụ thuộc vào thời tiết, mùa vụ nên thu nhập cũng thiếu ổn định. Không chỉ ảnh hưởng đến sinh kế, việc khai thác măng liên tục còn đặt ra những lo ngại về bảo vệ rừng. Khi măng non bị thu hái trước lúc phát triển thành cây, khả năng tái sinh của các loài tre, luồng tự nhiên sẽ suy giảm, lâu dài có thể tác động đến hệ sinh thái. Thực tế này đặt ra yêu cầu tìm kiếm một hướng sản xuất vừa bảo đảm thu nhập, vừa giảm áp lực lên tài nguyên rừng.

Nếu chăm chỉ thu hái, mỗi lao động có thể thu về 5-8 triệu đồng/mùa

Trồng tre lấy măng

Từ yêu cầu đó, chính quyền xã La Dạ đang từng bước khuyến khích người dân chuyển từ khai thác măng tự nhiên sang trồng tre lấy măng tại vườn nhà, nương rẫy và những diện tích đất đồi sản xuất kém hiệu quả. Đây được xem là giải pháp phù hợp nhằm phát huy tiềm năng kinh tế của cây tre, đồng thời giảm bớt sự vất vả cho bà con.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã La Dạ, địa phương nhận thấy tiềm năng phát triển kinh tế từ cây tre lấy măng nên đang vận động người dân tận dụng quỹ đất phù hợp để đưa loại cây này vào sản xuất. Việc chuyển đổi không chỉ hướng đến tạo thêm thu nhập mà còn giúp bà con hạn chế những chuyến đi rừng đầy rủi ro. So với việc phụ thuộc hoàn toàn vào măng tự nhiên, trồng tre lấy măng giúp người dân chủ động hơn trong chăm sóc, khai thác và tổ chức sản xuất. Khi cây trồng phát triển ổn định, mô hình có thể tạo nguồn thu lâu dài, góp phần cải thiện đời sống và giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh lợi ích kinh tế, những diện tích tre trồng mới còn góp phần phủ xanh đất trống, hạn chế xói mòn, giữ đất, giữ nước. Đặc biệt, khi người dân giảm khai thác măng rừng, các loài tre, luồng tự nhiên sẽ có thêm điều kiện phục hồi, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Với đặc điểm sản xuất nông nghiệp vẫn là sinh kế chính của nhiều hộ dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển cây tre lấy măng được kỳ vọng trở thành hướng sản xuất phù hợp tại La Dạ. Từ chỗ phụ thuộc vào nguồn “lộc rừng”, bà con có thể từng bước chủ động tạo sinh kế ngay trên đất sản xuất của mình.