Trọng thể Đại lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chư vị giáo phẩm tại Đại lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN

Toàn thể đại biểu thực hiện nghi thức chào Quốc kỳ - Đạo kỳ, nhập từ bi quán tri ân chư vị anh hùng liệt sĩ, chư vị tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ.

Quang lâm chứng minh, tham dự Đại lễ kỷ niệm có sự hiện diện: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ; chư vị Phó Pháp chủ, cùng các vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh; chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN, hai Văn phòng Trung ương GHPGVN, lãnh đạo Ban, Viện Trung ương, đại biểu 34 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố; Phật tử trong nước và ở nước ngoài.

Ban Tổ chức Đại lễ vinh dự đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước: ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, ban, sở, ngành Trung ương và TP.HCM; đại diện tôn giáo bạn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành tham dự Đại lễ kỷ niệm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, đọc Diễn văn khai mạc Đại lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập GHPGVN khẳng định đây là dịp để toàn thể Tăng Ni, Phật tử cùng ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Giáo hội; thành kính tưởng niệm công đức các bậc tiền bối hữu công; tri ân sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đồng thời, khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống đoàn kết, hòa hợp, phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đọc Diễn văn khai mạc Đại lễ kỷ niệm

Sự kiện lịch sử, ngày 7-11-1981, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử Phật giáo nước nhà, thống nhất về tổ chức, hòa hợp trong đa dạng truyền thống tu học, cùng chung lý tưởng phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

“Sự kiện lịch sử ấy là kết tinh của trí tuệ, đạo tâm và tinh thần vô ngã, vị tha của các bậc cao Tăng tiền bối, những người đã vượt qua mọi khác biệt để cùng xây dựng ngôi nhà chung của Phật giáo Việt Nam.

Trong giờ phút trang nghiêm này, chúng ta thành kính tưởng niệm và tri ân công đức của Đức Đệ nhất Pháp chủ Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Đức Đệ nhất Chủ tịch Hội đồng Trị sự Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, cùng chư vị giáo phẩm tiền bối hữu công đã đặt nền móng cho sự nghiệp thống nhất Phật giáo và trải qua các nhiệm kỳ phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam”, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh.

Đại biểu tham dự Đại lễ kỷ niệm

Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự khái quát quá trình hình thành, phát triển của GHPGVN từ những ngày đầu thành lập với nhiều khó khăn, Giáo hội đã từng bước kiện toàn hệ thống tổ chức, củng cố sự đoàn kết giữa các hệ phái, phát huy vai trò của Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và Ban Trị sự tại các địa phương, mở rộng các hoạt động Phật sự trên nhiều lĩnh vực.

Trong suốt chặng đường 45 năm, GHPGVN luôn kiên định phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, kế thừa truyền thống hộ quốc an dân, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN

Theo Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN là nhìn lại quá khứ để tri ân, nhận thức hiện tại để hành động và hướng tới tương lai bằng trí tuệ, niềm tin và trách nhiệm; kêu gọi toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp; tinh tấn tu học, giữ gìn giới luật, lấy giới luật làm nền tảng, tăng trưởng đạo hạnh; chung sức xây dựng Giáo hội ngày càng trang nghiêm, vững mạnh; Giáo hội không ngừng đổi mới, để đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Đồng thời kêu gọi mỗi vị Tăng Ni hãy là một tấm gương về đạo hạnh và trí tuệ. Mỗi người Phật tử hãy là một nhân tố tích cực trong gia đình và xã hội. Mỗi ngôi chùa hãy thực sự là nơi nuôi dưỡng đời sống tâm linh, giáo dục đạo đức và lan tỏa lòng từ bi, nhân ái trong cộng đồng. (Đọc toàn văn Diễn văn khai mạc tại đây).

Tại Đại lễ, đại biểu xem quá trình hình thành và phát triển của GHPGVN qua hình ảnh video clip diễn lại quá trình 45 năm xây dựng và trưởng thành, đồng hành cùng dân tộc của GHPGVN.

Tại Đại lễ kỷ niệm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN gửi tới toàn thể Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử Việt Nam, với lời chúc mừng tốt đẹp nhất trong tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp và trưởng dưỡng đạo tâm, cùng hướng về ngôi nhà chung GHPGVN.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN

"Nhân dịp trọng đại này, chúng ta thành kính tưởng niệm và tri ân chư vị tiền bối hữu công đã dày công xây dựng Giáo hội; đồng thời tôi tán thán công đức của chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử đã tận tâm phụng sự Đạo pháp và Dân tộc trong suốt chặng đường 45 năm qua. Trước vận hội mới của đất nước và những biến chuyển sâu sắc của thời đại, tôi mong muốn toàn thể Tăng Ni, Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp; lấy giới luật làm nền tảng, trí tuệ làm sự nghiệp, từ bi làm phương châm hành đạo; giữ gìn sự thanh tịnh của Tăng đoàn, trang nghiêm Giáo hội, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước và nhân loại. Mỗi Tăng Ni hãy luôn ý thức sứ mệnh của người sứ giả Như Lai, tinh tấn tu học, hành Bồ-tát đạo, đem ánh sáng Chính pháp phụng sự nhân sinh, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, phồn vinh, hạnh phúc", Thông điệp Đức Pháp chủ GHPGVN nhấn mạnh.

Toàn thể đại biểu tham dự lắng nghe các tham luận của: Đại diện Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương (Hòa thượng Thích Gia Quang); Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ (Hòa thượng Đào Như); Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế (Hòa thượng Thích Huệ Phước); hệ phái Khất sĩ (Thượng tọa Thích Giác Hoàng), Phân ban Ni giới Trung ương (Ni trưởng Thích nữ Như Thảo) khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày thành lập GHPGVN, mở ra con đường trưởng thành không ngừng phát triển của Tăng Ni, Phật tử với tinh thần từ bi, trí tuệ và dấn thân phụng sự Đạo pháp, đồng hành cùng dân tộc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại Đại lễ kỷ niệm

Phát biểu chúc mừng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử đối với đạo pháp và dân tộc.

"Nhìn lại chặng đường 45 năm, chúng ta vui mừng nhận thấy Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng phát triển lớn mạnh, khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí và uy tín trong đời sống xã hội. Giáo hội luôn thực hiện tốt phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" nêu cao tinh thần lục hòa, củng cố đoàn kết, hòa hợp giữa các hệ phái Phật giáo và giữa các truyền thống tu học khác nhau, xây dựng tổ chức Giáo hội ngày càng vững mạnh; hướng dẫn các hoạt động Phật sự và thế sự theo Hiến chương và quy định của pháp luật...

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" và nền tảng vững chắc được vun đắp trong 45 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục vững mạnh, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của một tôn giáo "hộ quốc an dân", Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu ghi nhận.

Đại diện Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng GHPGVN

Chúc mừng nhân Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập GHPGVN, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Công An, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.HCM tặng những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng.

Dịp này, ghi nhận đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni thuộc GHPGVN, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc đến 9 cá nhân; Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng Bằng khen đến 3 tập thể và 35 cá nhân Tăng Ni thuộc GHPGVN.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thay mặt Ban Tổ chức phát biểu cảm ơn

Thay mặt lãnh đạo GHPGVN, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự phát biểu cảm ơn.

Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu đúc kết

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN đúc kết các hoạt động Phật sự của toàn thể Tăng Ni, Phật tử GHPGVN trong suốt 45 năm hình thành và phát triển của Giáo hội; tiếp tục hướng về tương lai, chung tay đóng góp nhằm phát triển Giáo hội vững mạnh trong lòng dân tộc ở giai đoạn mới.

Hình ảnh Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN sáng nay, 6-11-2026, ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM:

Đại lễ kỷ niệm 45 thành lập GHPGVN