Tổ chức cổ động, diễu hành trên một số tuyến phố để tuyên truyền về công tác dân số

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số năm 2026 (tháng 12-2026).

Theo Kế hoạch, với chủ đề "Dân số khỏe, đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc" các hoạt động được triển khai trong tháng 12-2026, tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân số và phát triển.

Các hoạt động chính trong chương trình gồm: phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số; ôn lại truyền thống 65 năm công tác dân số; tổ chức biểu dương, khen thưởng, giao lưu, trưng bày tư liệu và các hoạt động cổ động, truyền thông hưởng ứng.

Cán bộ, cộng tác viên làm công tác dân số tổ chức cổ động, diễu hành trên một số tuyến phố theo phương án được phê duyệt, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Bố trí trưng bày standee và ảnh tư liệu tại sảnh Hội trường, giới thiệu quá trình phát triển công tác dân số Thủ đô, thực trạng dân số và các chính sách dân số mới; duy trì từ khi đón đại biểu đến khi kết thúc chương trình.

Thiết kế, sản xuất và treo 200 băng rôn, phướn tuyên truyền trên các tuyến phố chính của Thủ đô (dự kiến từ ngày 8-12-2026 đến ngày 26-12-2026).

Tại cấp xã, phường, tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp với điều kiện của địa phương như mít tinh, cổ động, diễu hành, hội nghị, tọa đàm, điểm tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ.

Tăng cường truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, nói chuyện chuyên đề cung cấp, kết nối các dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; sàng lọc trước sinh, sơ sinh; chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế…

UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, chuỗi hoạt động này nhằm huy động sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng, tạo chuyển biến về nhận thức, thái độ và hành vi đối với công tác dân số và phát triển.