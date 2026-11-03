Trong tháng 10-2026, sản lượng điện tăng 14,3% so với cùng kỳ

Nhân viên EVN vận hành sửa chữa lưới điện hotline. Ảnh: EVN

Ngày 3-11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin, trong tháng 10-2026, EVN đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 10-2026 đạt 31,58 tỷ kWh, tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 297,4 tỷ kWh, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó thủy điện đạt 73,39 tỷ kWh (chiếm 24,7%); nhiệt điện than là 147,78 tỷ kWh (chiếm 49,7%); tua bin khí 23,28 tỷ kWh (chiếm 7,8%); năng lượng tái tạo 40,72 tỷ kWh (chiếm 13,7%) và nguồn điện nhập khẩu là 11,77 tỷ kWh (chiếm 4%)...

Sản lượng điện truyền tải 10 tháng năm 2026 ước đạt 239,23 tỷ kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Về lưới điện, trong 10 tháng năm 2026, EVN và các đơn vị đã khởi công 150 công trình và hoàn thành đóng điện 137 công trình lưới điện từ 110 đến 500kV (5 dự án 500kV, 16 dự án 220kV và 116 dự án 110kV)...

Trong đó có 3 công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc gồm trạm biến áp 220kV Phú Quốc; đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc và Phú Quốc - Bắc Phú Quốc.

Trong tháng 11-2026, theo số liệu tính toán cập nhật của Công ty TNHH một thành viên Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong tháng 11-2026 ước khoảng 28,9 tỷ kWh (tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025).

Để bảo đảm cung ứng điện trong mọi tình huống và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng, tập đoàn yêu cầu các đơn vị thành viên theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình thời tiết, thủy văn, xây dựng các giải pháp ứng phó với El Nino. Phối hợp chặt chẽ với NSMO để sử dụng hài hòa và hiệu quả nguồn nước với mục tiêu tích nước các hồ lên mực nước dâng bình thường vào cuối năm.

Trong các tháng cuối năm 2026, EVN tập trung thi công, bảo đảm đóng điện toàn tuyến dự án đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - trạm biến áp 500kV Long Thành; bảo đảm tiến độ các dự án cấp điện cho phụ tải Phú Quốc, phục vụ Hội nghị APEC 2027...