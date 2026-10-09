Trong tháng 10.2026, Cà Mau chi trả phụ cấp công vụ 55% cho cán bộ, công chức cấp xã

Chiều 9.10, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn hỏa tốc, chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng triển khai thực hiện Nghị định số 381 của Chính phủ, quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Cà Mau chi trả phụ cấp công vụ 55% cho cán bộ, công chức cấp xã trong kỳ trả lương tháng 10.2026. Ảnh: Nguyệt Thanh

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh, khẩn trương rà soát nhu cầu, bố trí kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 381/2026/NĐ-CP.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời xử lý hoặc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền.

Các đối tượng thụ hưởng sẽ được chi trả ngay trong kỳ trả lương của tháng 10.2026, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Nghị định số 381/2026/NĐ-CP ngày 2.10.2026 của Chính phủ quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc MTTQ Việt Nam ở xã, phường, đặc khu.

Trong đó, quy định cụ thể mức phụ cấp công vụ áp dụng cho cán bộ, công chức cấp xã gồm:

Mức phụ cấp 55% mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), áp dụng đối với những trường hợp không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, thành phố về chi tiền lương, thu nhập tăng thêm.

Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã đang được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, thành phố về chi tiền lương, thu nhập tăng thêm. Trường hợp tiền lương và thu nhập tăng thêm thấp hơn mức phụ cấp 55%, đối tượng thụ hưởng được nhận thêm phần chênh lệch để bảo đảm tổng mức bằng 55%.

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Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng, không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định này được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước và tổng hợp vào nhu cầu cải cách tiền lương hàng năm của các địa phương.