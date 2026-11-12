Trọng Tấn cùng dàn nghệ sĩ tập luyện cho đêm nhạc '70 năm - Những thanh âm ngân mãi'

Để chuẩn bị cho đêm nhạc “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” diễn ra tối 14/11, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đông đảo nghệ sĩ hàng đầu thuộc nhiều thế hệ cùng hội tụ, miệt mài tập luyện.

Dù tuổi cao và có nhiều năm cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà, NSND Quang Thọ, NSND Ngọc Khang, NSND Dương Minh Đức vẫn say mê tập luyện trên sân khấu, chăm chút từng chi tiết để chuẩn bị cho đêm diễn. Sự tận tâm, chỉn chu và tinh thần trách nhiệm của những nghệ sĩ gạo cội không chỉ thể hiện phong thái làm nghề chuyên nghiệp mà còn lan tỏa tình yêu nghệ thuật, sự nghiêm túc và lòng nhiệt huyết với âm nhạc tới các thế hệ học trò.

NSND Quang Thọ. Ảnh: BTC

NSND Quang Thọ, NSND Ngọc Khang. Ảnh: BTC

NSND Hà Thuỷ, NSƯT Kim Phúc, NSƯT Diệu Linh sẽ cùng kết hợp trong một tác phẩm âm nhạc Việt Nam kinh điển, không chỉ hăng say tập luyện cùng dàn nhạc, các nghệ sĩ còn cùng nhau tập kỹ từng động tác, từng cách ra vào sân khấu, phối hợp nhịp nhàng sẵn sàng cho buổi trình diễn.

NSƯT Diệu Linh chia sẻ đã lâu chị và các đồng nghiệp chưa cùng nhau biểu diễn trên sân khấu, sự trở lại lần này rất hồi hộp, cũng có chút lo lắng, nên để có được phần trình diễn ăn ý, các chị cần có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau.

NSND Hà Thủy xúc động bày tỏ: “Đây là sự kiện vô cùng có ý nghĩa với Khoa và Nhà trường. Chúng tôi từng là những sinh viên tốt nghiệp từ mái trường này từ rất nhiều năm trước, hiện nay lại tiếp tục cộng tác, giảng dạy các thế hệ học trò trẻ. Được tham gia một sự kiện như thế này, tôi thực sự rất xúc động.

Có thể bây giờ, tuổi tác đã cao, giọng hát không còn căng tràn sức trẻ, nhưng khi được đứng trên sân khấu, tôi cảm thấy tâm hồn và cảm xúc của người nghệ sĩ vẫn luôn tràn đầy. Được cùng Khoa thực hiện chương trình, chứng kiến sự nối tiếp giữa các thế hệ, tôi càng thêm xúc động. Đứng trên sân khấu kể lại câu chuyện về thời tuổi trẻ của mình là một trải nghiệm rất hào hứng. Tôi háo hức chờ đợi đêm diễn, khi mọi người được sống lại trong những giai điệu đầy cảm xúc, vô cùng ý nghĩa đối với các thế hệ thầy và trò”.

Cùng chung niềm xúc động khi được trở lại mái trường xưa, NSƯT Kim Phúc bày tỏ: “Khi được thông báo có tiết mục tham gia chương trình, tôi rất xúc động và tự hào. Sau khi tốt nghiệp, tôi có cơ hội trở về giảng dạy, được nhìn thấy các thầy cô và các thế hệ học trò cùng biểu diễn, cảm xúc thực sự rất khó diễn tả. Tôi đang rất mong chờ đêm diễn, vì thế những ngày này chúng tôi tập luyện rất chăm chỉ, với tâm trạng vô cùng háo hức”.

Qua những buổi tập luyện, có thể thấy chương trình sẽ mang đến nhiều màn kết hợp đặc biệt, hứa hẹn tạo nên những dấu ấn đáng nhớ. Đó là sự hội ngộ của bộ ba nghệ sĩ gạo cội NSND Quang Thọ - NSND Ngọc Khang - NSND Dương Minh Đức; sự kết hợp giữa NSƯT Đăng Dương - Trọng Tấn - Lê Anh Dũng, NSƯT Việt Hoàn - Anh Thơ, hay màn kết hợp được mong đợi giữa NSND Thanh Lam và diva Mỹ Linh…

Ca sĩ Trọng Tấn tập luyện cho chương trình. Ảnh: BTC

NSƯT Đăng Dương, Lê Anh Dũng, Trọng Tấn. Ảnh: BTC

Ca sĩ Anh Thơ. Ảnh: BTC

Ngay trên sân khấu tập luyện, sự hòa quyện trong giọng hát, phong cách biểu diễn và cá tính nghệ thuật của các nghệ sĩ đã phần nào hé lộ những tiết mục đặc sắc, hứa hẹn trở thành điểm nhấn bùng nổ của đêm nhạc.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn - Trưởng khoa Thanh nhạc, Tổng đạo diễn chương trình, cùng nhạc sĩ Lưu Hà An - Giám đốc âm nhạc, các nghệ sĩ và ê-kíp đang tập trung hoàn thiện từng tiết mục, từ phần trình diễn của ca sĩ đến sự phối hợp, kết nối trong tổng thể chương trình. Mỗi buổi tập không chỉ là quá trình rà soát, trau chuốt về chuyên môn mà còn là dịp để các nghệ sĩ cùng nhau tìm lại cảm xúc với những ca khúc đã gắn bó với nhiều thế hệ khán giả.

Với những nghệ sĩ gạo cội, được trở lại sân khấu Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trong đêm nhạc “Những thanh âm ngân mãi” không chỉ là dịp biểu diễn mà còn là cuộc hội ngộ với mái trường từng gắn bó, nơi lưu giữ những ký ức thanh xuân và khởi đầu hành trình nghệ thuật của họ.

TS.NSƯT Phương Nga, Phó Trưởng Khoa Thanh nhạc - Chỉ đạo sản xuất chương trình cho biết, điều khiến chị ấn tượng nhất trong quá trình chuẩn bị là tình yêu và tâm huyết mà các thế hệ thầy trò dành cho mái trường, chương trình.

“Với tinh thần yêu Trường, yêu Khoa và mong muốn cống hiến cho chương trình, tôi cảm nhận rõ các thầy cô cũng như những thế hệ học trò kế cận đều có chung một tinh thần phấn khởi, tràn đầy năng lượng, dành nhiều tâm huyết cho từng buổi tập luyện. Tôi tin rằng tình cảm yêu thương và sự tận tâm mà các thầy cô gửi gắm trong mỗi buổi tập sẽ được thăng hoa trên sân khấu trong đêm biểu diễn.

Tôi tin khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc biệt, được tạo nên từ tâm huyết của nhiều thế hệ, từ các thầy cô đến thế hệ chúng tôi và những giảng viên kế cận. Hướng tới dấu mốc 70 năm, tất cả vẫn giữ nguyên sức trẻ, sự nhiệt huyết và đang rất mong chờ đêm diễn. Chúng tôi hy vọng khán giả sẽ được thưởng thức một đêm nhạc thật ấn tượng, có thể nói là một trong những chương trình đáng nhớ nhất từ trước đến nay của Khoa Thanh nhạc”.

NSND Thanh Lam. Ảnh: BTC

Diva Mỹ Linh. Ảnh: BTC

Quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu thuộc các dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ, chương trình nghệ thuật “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” được xây dựng như một hành trình xuyên suốt 70 năm đào tạo, sáng tạo và cống hiến của Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hành trình ấy song hành với những dấu mốc quan trọng của lịch sử đất nước, để âm nhạc không chỉ hiện diện qua những tác phẩm độc lập mà còn trở thành những “thanh âm ký ức”, lưu giữ lịch sử, con người, quê hương, Hà Nội và khát vọng của nhiều thế hệ Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn của đêm nhạc chính là cuộc hội ngộ của đông đảo nghệ sĩ trưởng thành từ mái trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tham gia biểu diễn trong chương trình còn có: NSND Quốc Hưng, NSND Dương Minh Đức, NSND Hà Thuỷ, NSƯT Kim Phúc, NSƯT Diệu Linh, NSƯT Phương Nga, ca sĩ Bích Hồng, Đào Nguyên Vũ, Khánh Ly, Thu Hà, Thu Hằng, Hương Ly, Thăng Long…

Đạo diễn sân khấu, ca sĩ Ngọc Châm - Giám đốc Vàng son một thuở cho biết, chị cùng ê-kíp hướng đến dàn dựng một sân khấu sang trọng, trang trọng mà gần gũi, thể hiện được đủ đầy những sắc màu âm nhạc cũng như sự tiếp nối không ngừng của các thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ Khoa Thanh nhạc. Đêm nhạc với sự quy tụ của các nghệ sĩ hàng đầu cũng như tiêu chí chất lượng nghệ thuật đỉnh cao, chắc chắn sẽ có sức hấp dẫn lớn với khán giả yêu âm nhạc.

Đêm nhạc “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” sẽ diễn ra tối 14/11 tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, số 77 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.