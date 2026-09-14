Trọng tâm mưa đổ dồn về đồng bằng Bắc bộ, nhiều nơi vượt 500mm

Cơ quan khí tượng thông tin, từ 7h-16h hôm nay 14/9, khu vực Hưng Yên, Ninh Bình, phía Nam Hà Nội, phía Nam tỉnh Hòa Bình cũ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa to 50-100mm, có nơi trên 130mm.

Cụ thể như, Hồng Minh (Hưng Yên) 168mm, Khánh Trung (Ninh Bình) 152mm, Nghĩa Đàn (Nghệ An) 149mm, Định Hòa (Thanh Hóa) 148mm.

Từ chiều tối 14/9 đến ngày 16/9, khu vực Bắc Ninh, khu vực Hòa Bình cũ mưa 100-250mm, có nơi trên 400mm; khu vực phía Nam tỉnh Lào Cai (tỉnh Yên Bái cũ) lượng mưa 70-150mm ; Hưng Yên, Ninh Bình, phía Nam Phú Thọ và Thanh Hóa 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Khu vực Hà Nội từ nay đến 15/9 có mưa to đến rất to, lượng mưa khoảng 250mm cần đề phòng tình trạng ngập lụt đô thị

Nước lũ các sông từ Quảng Trị đến Huế đang xuống, phổ biến dưới BĐ1, riêng sông Bồ (TP Huế) ở mức BĐ1; các sông ở Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An dưới BĐ1. Dự báo các sông từ Quảng Trị đến Huế tiếp tục xuống dưới BĐ1.

Từ 14-16/9, các sông ở nam Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Đỉnh lũ sông Bôi (Phú Thọ), Hoàng Long (Ninh Bình), thượng lưu sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa) có khả năng BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; thượng lưu sông Cả (Nghệ An) trên BĐ1.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Phú Thọ (bao gồm khu vực Hòa Bình cũ), Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị có nguy cơ cao đến rất cao, tập trung tại vùng núi, sườn dốc và những nơi đã có mưa lớn kéo dài.

Từ chiều tối 14/9 đến đêm 15/9, khu vực Hà Nội có mưa to 100-250mm, phía Nam Hà Nội có nơi trên 250mm; cần đề phòng ngập úng đô thị, đặc biệt tại các vùng thấp trũng.