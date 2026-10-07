Trọng tâm chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào và Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng

Nhận lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sẽ thăm chính thức Lào từ ngày 8 - 9/10 và thăm chính thức Campuchia từ ngày 9 - 10/10.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào và Campuchia.

Chuyến thăm khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với hai nước láng giềng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” Việt Nam - Lào và quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia.

Trả lời báo chí trước thềm chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, khó lường, việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tăng cường hợp tác với các nước láng giềng càng có ý nghĩa quan trọng.

Trọng tâm của chuyến thăm là thúc đẩy thực hiện những thỏa thuận, cam kết mà lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã thống nhất với lãnh đạo cấp cao Lào và Campuchia thời gian qua.

Với Lào, chuyến thăm diễn ra chỉ ít ngày sau khi Quốc hội Lào bầu ông Saleumxay Kommasith giữ chức vụ Thủ tướng, tạo điều kiện để hai Thủ tướng sớm trao đổi về các định hướng, biện pháp tăng cường hợp tác giữa Chính phủ hai nước trong giai đoạn mới.

Với Campuchia, chuyến thăm diễn ra 4 tháng sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Hun Manet đến Việt Nam. Hai nước đang có nhiều dư địa để tăng cường hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch.

Chuyến thăm còn góp phần vun đắp tình hữu nghị, sự gắn bó giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Lào và Campuchia, nhất là trong thế hệ trẻ.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết trong chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ cùng lãnh đạo cấp cao Lào và Campuchia trao đổi sâu rộng về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác, nhất là trong những lĩnh vực thiết thực, phù hợp với lợi ích của mỗi nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: Mofa

Thống nhất các biện pháp cụ thể

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, chuyến thăm lần này là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Lào và Campuchia.

Kỳ vọng trước hết là Chính phủ Việt Nam thống nhất được với Chính phủ Lào và với Chính phủ Campuchia những biện pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả hơn các thỏa thuận, cam kết cấp cao, nhất là ở những nội dung cần tạo chuyển biến, đột phá.

Tiếp đó là tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối hạ tầng, cả cứng và mềm, để hợp tác kinh tế với hai nước láng giềng có bước chuyển mạnh mẽ hơn; với Lào là hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ USD, với Campuchia là sớm đạt 20 tỷ USD như lãnh đạo cấp cao các bên đã đề ra.

Chuyến thăm cũng sẽ thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ và một số lĩnh vực mới phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước. Giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ, cũng sẽ được tăng cường.

Năm 2027, Việt Nam và Lào sẽ kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác; Việt Nam và Campuchia kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm cũng là bước chuẩn bị thiết thực cho những dấu mốc ấy.