Trọng tài Việt Nam được bổ nhiệm điều hành nhiều giải đấu quốc tế

Đáng chú ý, trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng được AFC phân công làm nhiệm vụ tại Vòng chung kết Asian Cup 2027, diễn ra ở Saudi Arabia từ ngày 1.1 đến 6.2.2027.

Trọng tài Hà Thị Phượng làm nhiệm vụ tại VCK Asian Cup 2027

Cô hiện là nữ trợ lý trọng tài Việt Nam duy nhất được lựa chọn tại giải đấu cấp đội tuyển quốc gia nam hàng đầu châu Á. Trước đó, Hà Thị Phượng vừa tham gia điều hành VCK Giải bóng đá nữ U20 thế giới tại Ba Lan.

Tại vòng bảng Giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á 2026/27, trọng tài Bùi Thị Thu Trang làm nhiệm vụ ở bảng A tại Yangon (Myanmar). Hai trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng và Lê Thị Ly được phân công tại bảng C ở Qarshi (Uzbekistan). Các đợt làm nhiệm vụ diễn ra từ ngày 29.10 đến 8.11.2026.

Ở vòng loại Giải bóng đá U17 nam vô địch châu Á 2027, trọng tài Nguyễn Nhựt Quang cùng trợ lý Nguyễn Trung Hậu điều hành các trận tại bảng F ở Bishkek (Kyrgyzstan). Trọng tài Trần Huy Hoàng và trợ lý Phạm Hoài Tâm làm nhiệm vụ tại bảng G ở Salalah (Oman), trong thời gian từ ngày 5 đến 21.11.

Trọng tài FIFA futsal Việt Nam điều hành giao hữu quốc tế

Đáng chú ý, Nguyễn Nhựt Quang và Trần Huy Hoàng hiện là học viên Học viện Trọng tài AFC khóa 6. Việc được phân công tại vòng loại là cơ hội để hai trọng tài tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, hướng đến mục tiêu gia nhập đội ngũ trọng tài cấp cao của AFC trong năm 2027.

Tại Giải bóng đá vô địch Nam Á Tecno 2026 ở Bangladesh, Việt Nam có ba đại diện gồm trọng tài Ngô Duy Lân, Lê Vũ Linh và trợ lý Nguyễn Lâm Minh Đăng.

Trong khi đó, hai trọng tài futsal FIFA Thi Lý Hoàng Hà và Huỳnh Nguyên Thành sẽ điều hành các trận giao hữu giữa tuyển futsal Campuchia và Brunei từ ngày 6 đến 14.11.

Việc liên tục được lựa chọn làm nhiệm vụ quốc tế khẳng định sự ghi nhận đối với đội ngũ trọng tài Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện nâng cao chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm ở những đấu trường có yêu cầu ngày càng cao.