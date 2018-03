Trọng tài: 'Từ Hiểu Đông và cao thủ Vịnh Xuân đã hòa nhau'

Mới đây, ông vua áo đen Vương Đồng Khánh đã đưa ra lời giải thích về kết quả trận đấu giữa Từ Hiểu Đông và Đinh Hạo.

Gần một năm sau khi hạ chóng vánh Ngụy Lôi, ngày 18/3, võ sư MMA Từ Hiểu Đông tái xuất khi chạm trán với cao thủ Vịnh Xuân Đinh Hạo. Sau quãng thời gian áp đảo của tay đấm MMA, trận đấu kết thúc với hình ảnh Đinh Hạo nằm gục xuống sàn. Tuy nhiên, sau cùng, trọng tài lại công bố kết quả hòa.

Trên tờ Nhật báo, ông vua áo đen Vương Đồng Khánh đã lý giải về quyết định trên cũng như cung cấp thêm thông tin xung quanh màn so tài đặc biệt này.

Trọng tài Vương Đồng Khánh (giữa).

"Đây là một trận đánh có luật rất đặc biệt"

- Ông có thể cho biết vì sao bản thân được chọn làm trọng tài chính của trận đấu?

- Vịnh Xuân là ngón võ truyền thống còn MMA có thể hiểu là võ tự do. Bản thân hai trường phái có nhiều khác biệt. Tranh cãi rất dễ xảy ra khi đối đầu vì thế, cần một trọng tài để kiểm soát.

Bản thân tôi học võ từ nhỏ, có kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng. Do đó, tất cả đã đồng thuận chọn tôi làm trọng tài chính. Ở tuổi 53, tôi đủ nhanh nhẹn để làm công việc này.

- Đây là cuộc đối đầu đặc biệt. Ông có thể giải thích cụ thể hơn về luật thi đấu?

- Việc quy định luật thi đấu không dễ dàng bởi phải công bằng cho cả đôi bên.

Thứ nhất là việc đeo găng. Đinh Hạo đến từ môn Vịnh Xuân với nhiều đòn đánh xuất phát tại lòng bàn tay vì thế đeo găng sẽ gặp bất lợi. Sau khi cân nhắc, chúng tôi quyết định sẽ để cả hai tự chọn trong việc mang bao tay. Ở trận đấu, chỉ riêng Từ Hiểu Đông mang loại dụng cụ thi đấu này.

Thứ hai là ở việc đánh nằm sàn. Võ Vịnh Xuân chỉ dạy đánh đứng còn MMA đặc biệt nguy hiểm một khi đánh ngã được đối thủ. Trận thắng của Từ Hiểu Đông trước Ngụy Lôi minh chứng cho điều này. Tại màn so tài vừa qua, việc tung quyền cước khi đối thủ đã không còn đứng vững bị cấm.

- Ông nghĩ sao về việc để Đinh Hạo đeo găng còn Từ Hiểu Đông bỏ găng?

- Nếu vậy, tôi nghĩ Đinh Hạo không thể trụ quá 20 giây.

- Ông có thể lý giải nguyên nhân vì sao màn so tài không được diễn ra tại một sàn đấu chuyên dụng?

- Việc này một phần là bởi đề xuất của Đinh Hạo. Anh ta cho rằng mặt sàn thi đấu thông thường quá mềm và không thể phát lực. Lý do thứ hai liên quan đến luật pháp.

- Sư phụ của Đinh Hạo đặt nghi vấn khi ông gọi bác sĩ lúc anh này vẫn có thể tiếp tục nhưng không làm điều tương tự lúc Từ Hiểu Đông bị thương. Ông bình luận gì về quan điểm này?

- Đinh Hạo dồn ép Từ Hiểu Đông ở thời điểm đầu và khiến đối thủ rách miệng, tổn thương ở vùng mũi. Tuy nhiên, võ sư họ Từ không bị đánh ngã và vẫn có thể đánh trả. Trái lại, khoảng thời gian sau, Đinh Hạo liên tục bị đo ván và tôi cần tham khảo ý kiến của đội ngũ y tế xem cậu ta có thể tiếp tục trận đấu hay không.

Một tính huống vật ngã của Từ Hiểu Đông. Ảnh cắt từ clip.

"Dù Từ Hiểu Đông áp đảo, trận đấu kết thúc với kết quả hòa"

- Trận đấu chấm dứt khi mới diễn ra được một hiệp. Nhiều ý kiến cho rằng Từ Hiểu Đông là người chiến thắng bằng knock-out kỹ thuật. Vậy vì sao ông tuyên bố kết quả hòa cho cả hai?

- Ban đầu, màn so tài dự kiến kéo dài 3 hiệp, mỗi hiệp 2 phút. Tuy nhiên, trận đấu buộc phải kết thúc ở cuối hiệp đầu tiên. Nguyên nhân không phải bởi Đinh Hạo không thể thi đấu mà do sự can thiệp của lực lượng cảnh sát. Họ cho rằng nếu tiếp tục an ninh có thể bị ảnh hưởng.

Bất chấp Từ Hiểu Đông thi đấu lấn lướt, chúng tôi buộc phải tuyên bố hòa vì Đinh Hạo vẫn có khả năng lật ngược nếu tiếp tục.

- Vậy lý do Từ Hiểu Đông hòa Đinh Hạo là bởi trận đấu bất ngờ bị can thiệp?

- Chính xác là vậy.

- Tình trạng của Đinh Hạo ra sao khi ông gọi bác sĩ?

- Lúc đó, cậu ta không tỉnh táo. Tuy nhiên, khi đứng dậy, mọi thứ đã trông ổn hơn.

- Ông đánh giá sao về Đinh Hạo và Từ Hiểu Đông?

- Đinh Hạo thực sự rất kiên cường. Cậu ta có tinh thần của dân luyện võ. Với sức mạnh của Từ Hiểu Đông, tôi nghĩ Đinh Hạo không thể trụ quá một phút. Tuy nhiên, cậu ta đã làm được hơn thế. Về tổng thể, kỹ năng của võ sư họ Từ đa dạng hơn. Đinh Hạo gần như bất lực trước những đòn vật của đối thủ.

- Cả trận, Đinh Hạo rất nhiều bị đánh ngã. Ông nhận xét thế nào về việc này?

- Đinh Hạo đã tự làm khó mình khi chọn trang phục thi đấu. Trái ngược với Từ Hiểu Đông, bộ đồ của cậu ta dài và rộng. Vì thế, đối thủ có thể dễ dàng kéo áo và hất ngã. Thực tế, Hiểu Đông đã làm vậy. Điều này không phạm luật.

- Trước khi trận đấu diễn ra, ông có quen biết Từ Hiểu Đông hay Đinh Hạo không?

- Trong quá khứ, tôi đã từng gặp Từ Hiểu Đông. Tuy nhiên, là một trọng tài cấp quốc gia, tôi không có bất kỳ sự thiên vị nào khi điều hành trận đấu.

- Sau trận, cư dân mạng dành không ít lời khen khi ông nhiều lần bảo vệ Đinh Hạo trước những nỗ lực tấn công của Từ Hiểu Đông. Ông nghĩ sao về việc này?

- Đó là điều một trọng tài phải làm. Bảo vệ sức khỏe của các VĐV luôn là ưu tiên hàng đầu. Nếu Từ Hiểu Đông bị đánh ngã, tôi cũng làm tương tự.

Từ Hiểu Đông áp đảo trong trận đấu với Đinh Hạo.

Tiến Thành (Theo Dailynews)