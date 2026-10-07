Trọng tài tặng thẻ đỏ và thẻ vàng cho Messi

Khoảnh khắc thú vị của trọng tài dành cho Messi.

Hành động của trọng tài người Chile nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ông Vejar tiến thẳng đến chỗ Messi và trao lại hai chiếc thẻ đã sử dụng trong trận đấu như món quà đặc biệt dành cho siêu sao người Argentina trong ngày lịch sử.

Messi ban đầu tỏ ra bất ngờ, thậm chí có chút bối rối trước hành động của trọng tài. Sau đó, anh nhận lấy món quà và cùng với quả bóng trận đấu lưu giữ những kỷ vật đáng nhớ của lần cuối khoác áo Argentina trên sân nhà.

Khoảnh khắc diễn ra trong bầu không khí đặc biệt tại sân Monumental. Sau trận đấu, các cầu thủ Benin lần lượt tiến đến ôm Messi, trong khi đồng đội và người hâm mộ Argentina không giấu được những giọt nước mắt.

Ở tuổi 39, Messi trải qua trận đấu cuối cùng cho Argentina. Anh khép lại buổi tối đáng nhớ bằng màn trình diễn xuất sắc, ghi một bàn và thực hiện hai pha kiến tạo, góp dấu giày vào cả ba bàn thắng trong chiến thắng 3-0 trước Benin.

Đây là cái kết giàu cảm xúc cho hành trình kéo dài 21 năm của Messi cùng tuyển Argentina. Trong màu áo trắng xanh, anh trải qua những thất bại cay đắng trước khi chạm tới đỉnh cao với Copa America 2021, Finalissima 2022, World Cup 2022 và Copa America 2024.

Messi từng tuyên bố sẽ kết thúc sự nghiệp quốc tế sau World Cup 2026. Vì vậy, trận gặp Benin mang ý nghĩa đặc biệt khi anh có cơ hội nói lời chia tay người hâm mộ Argentina ngay tại Monumental.

Điều khiến khoảnh khắc sau trận càng đáng nhớ là sự tôn trọng dành cho Messi đến từ mọi phía. Cầu thủ đối phương ôm anh, đồng đội xúc động và người hâm mộ liên tục dành những tràng pháo tay. Ngay cả trọng tài cũng muốn góp một dấu ấn nhỏ vào ngày chia tay ấy.

Vejar là trọng tài người Chile, thường xuyên làm nhiệm vụ tại giải VĐQG Chile, Copa Chile cũng như các giải đấu cấp CLB lớn của Nam Mỹ như Copa Libertadores và Copa Sudamericana.