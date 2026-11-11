Trọng tài quốc tế tham gia điều hành Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Nâng tầm chất lượng, bảo đảm công bằng

Đây không chỉ là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Đại hội mà còn thể hiện sự đổi mới, chuyên nghiệp và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về thể thao trong công tác chuẩn bị, điều hành sự kiện thể thao lớn nhất cả nước.

Bảo đảm tính công bằng

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là sự kiện thể thao có quy mô lớn nhất cả nước, quy tụ những vận động viên xuất sắc của các địa phương, ngành tham gia tranh tài ở nhiều môn thể thao. Không chỉ là dịp đánh giá toàn diện thành tích, trình độ phát triển của thể thao Việt Nam sau một chu kỳ 4 năm, Đại hội còn là cơ sở quan trọng để phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng lực lượng vận động viên tài năng cho các đội tuyển quốc gia.

Trọng tài người Australia gốc Việt Nghĩa Trần là trọng tài quốc tế được mời làm nhiệm vụ tại môn karate

Chính vì vậy, cùng với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện thi đấu và các phương án tổ chức, việc xây dựng đội ngũ trọng tài có năng lực, kinh nghiệm, bảo đảm điều hành chính xác, khách quan được Cục Thể dục Thể thao Việt Nam xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng và thành công của Đại hội.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cho biết, nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của công tác trọng tài, Cục đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá và lựa chọn kỹ lưỡng lực lượng tham gia điều hành. Đại hội huy động 2.921 trọng tài, 215 cán bộ chuyên môn và 853 nhân viên kỹ thuật. Đây là lực lượng có bằng cấp chuyên môn cấp quốc gia, quốc tế hoặc giàu kinh nghiệm tham gia điều hành các giải đấu đỉnh cao, đáp ứng yêu cầu tổ chức thi đấu ở quy mô lớn.

Đáng chú ý, bên cạnh việc huy động lực lượng trọng tài trong nước, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã chủ động phối hợp với các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia mời 26 trọng tài quốc tế trực tiếp tham gia điều hành tại những môn có tính cạnh tranh cao, yêu cầu khắt khe về chuyên môn hoặc tiềm ẩn những tình huống nhạy cảm trong đánh giá, chấm điểm như khiêu vũ thể thao, bóng rổ, bơi, đấu kiếm, roller, karate, bowling...

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, việc bổ sung lực lượng trọng tài quốc tế được nghiên cứu, cân nhắc trên cơ sở đặc thù của từng môn thi đấu, nhằm tăng cường tính khách quan, thống nhất trong áp dụng luật, hạn chế tối đa sai sót và những tranh chấp chuyên môn có thể phát sinh. Đây là bước đi chủ động, có tính thực tiễn, cho thấy sự quan tâm của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam không chỉ đối với kết quả thi đấu mà còn đối với chất lượng điều hành và sự công bằng trong từng cuộc tranh tài.

Bộ môn karate mời trọng tài quốc tế thuộc Liên đoàn Karate thế giới Nghĩa Trần tham gia điều hành tại Đại hội Thể thao toàn quốc hoàn toàn bằng kinh phí xã hội hóa. Trọng tài người Australia gốc Việt Nghĩa Trần và 50 trọng tài quốc gia Việt Nam đóng góp rất lớn vào sự thành công của môn Karate tại Đại hội, đảm bảo sự công bằng, khách quan và chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, điều hành giải đấu.

(Ông VŨ SƠN HÀ, chuyên viên chính phụ trách bộ môn karate -

Cục Thể dục Thể thao Việt Nam)

Bởi tại một Đại hội thể thao cấp quốc gia, mỗi quyết định của trọng tài đều có thể tác động trực tiếp đến thành tích, quyền lợi của vận động viên cũng như kết quả đánh giá quá trình đầu tư, đào tạo của các địa phương, ngành. Việc mời trọng tài quốc tế vì thế không đơn thuần là tăng cường nhân lực phục vụ thi đấu mà còn góp phần củng cố niềm tin của các đoàn thể thao, vận động viên và huấn luyện viên đối với tính minh bạch, nghiêm túc của Đại hội.

Tiếp cận chuẩn mực quốc tế

Một trong những môn được tăng cường lực lượng trọng tài quốc tế là bơi, với sự tham gia của 4 trọng tài đến từ Singapore, Brunei và Indonesia. Trong đó, Singapore có 2 trọng tài, Brunei và Indonesia mỗi quốc gia có 1 trọng tài. Giới chuyên môn đánh giá việc lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phê duyệt chủ trương mời trọng tài quốc tế tham gia điều hành là quyết định cần thiết, phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng chuyên môn và tính công bằng của Đại hội.

Bơi là môn thể thao có tính cạnh tranh rất cao, nơi thành tích và thứ hạng của vận động viên đôi khi chỉ được phân định bằng một phần trăm giây. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với công tác trọng tài không chỉ là nắm vững luật thi đấu mà còn phải bảo đảm sự chính xác, thống nhất trong giám sát kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ với hệ thống tính giờ để xác định và công nhận đúng thành tích của từng vận động viên.

Sự tham gia của các trọng tài quốc tế sẽ góp phần nâng cao tính khách quan, chính xác trong điều hành, bảo đảm quyền lợi chính đáng của vận động viên và tạo sự yên tâm cho các đoàn tham dự. Quan trọng hơn, đây còn là cơ hội để đội ngũ trọng tài Việt Nam trực tiếp trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận phương pháp tổ chức, điều hành theo chuẩn mực quốc tế, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các giải đấu trong nước và quốc tế.

Bên cạnh ý nghĩa về chuyên môn, sự hiện diện của các trọng tài đến từ các quốc gia Đông Nam Á còn góp phần tăng cường hợp tác thể thao trong khu vực, thúc đẩy chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và hỗ trợ phát triển lực lượng trọng tài, giám sát chuyên môn giữa các quốc gia.

Ở môn đấu kiếm, việc mời 4 trọng tài quốc tế tham gia điều hành xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đối với lực lượng trọng tài trong nước. Ông Nguyễn Hồng Đăng, Phụ trách môn đấu kiếm, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết, đội ngũ trọng tài đấu kiếm trong nước có trình độ và kinh nghiệm điều hành các trận đấu quan trọng hiện vẫn còn mỏng. Trong khi đó, một số người có nhiều kinh nghiệm chuyên môn đang đảm nhiệm công tác huấn luyện, chỉ đạo tại các đơn vị.

Vì vậy, việc bổ sung các trọng tài quốc tế có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn là giải pháp cần thiết nhằm nâng cao chất lượng điều hành, bảo đảm áp dụng thống nhất luật thi đấu, hạn chế những sai sót và tranh chấp có thể phát sinh. Đặc biệt, thông qua quá trình phối hợp điều hành, trọng tài Việt Nam có điều kiện học hỏi kinh nghiệm, nâng cao khả năng xử lý các tình huống chuyên môn phức tạp, từng bước xây dựng lực lượng trọng tài có đủ năng lực đảm nhận những nhiệm vụ lớn hơn trong tương lai.

Tương tự, ở môn bowling, việc mời trọng tài quốc tế không chỉ hướng đến mục tiêu nâng cao tính khách quan, công bằng trong thi đấu, hạn chế sai sót và khiếu nại mà còn tạo điều kiện để đội ngũ trọng tài, huấn luyện viên trong nước cập nhật những quy định, kiến thức và kỹ thuật chuyên môn tiên tiến.

Từ thực tiễn các môn thi đấu có thể thấy, chủ trương mời trọng tài quốc tế của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam mang ý nghĩa kép: Vừa góp phần bảo đảm chất lượng điều hành tại Đại hội, vừa tạo cơ hội đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trọng tài trong nước thông qua trao đổi kinh nghiệm và thực hành chuyên môn trực tiếp. Đây cũng là hướng tiếp cận có tính lâu dài, giúp thể thao Việt Nam từng bước hoàn thiện hệ thống trọng tài theo hướng chuyên nghiệp, hội nhập, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các giải đấu quốc gia và quốc tế.

Song song với việc nâng cao năng lực chuyên môn của lực lượng trọng tài, công tác phòng ngừa tiêu cực, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong tổ chức thi đấu cũng được Ban Tổ chức Đại hội đặc biệt coi trọng. Theo đó, Ban Tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, mời cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) tham gia trực tiếp vào thành phần Ban Tổ chức các môn võ thuật và một số môn có tính chất nhạy cảm như bóng đá, bóng rổ, khiêu vũ thể thao.

Việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và lực lượng chức năng góp phần chủ động phòng ngừa những biểu hiện tiêu cực, đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát, bảo đảm các cuộc tranh tài diễn ra đúng luật, công bằng và minh bạch.

Một Đại hội thành công không chỉ được đo bằng những kỷ lục hay số lượng huy chương mà còn ở sự công bằng trong từng cuộc tranh tài, tính minh bạch của mỗi kết quả và niềm tin của vận động viên đối với công tác tổ chức, điều hành.

Từ góc nhìn đó, việc tăng cường lực lượng trọng tài quốc tế không chỉ góp phần nâng cao chất lượng Đại hội lần này mà còn là bước đi thiết thực trong quá trình chuyên nghiệp hóa, chuẩn hóa công tác tổ chức thi đấu, hướng tới sự phát triển bền vững và hội nhập ngày càng sâu rộng của thể thao Việt Nam.