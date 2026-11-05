Trọng tài quốc tế góp phần bảo đảm an toàn pháp lý cho hoạt động đầu tư, giao thương kinh tế

Đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: ULAW)

Sự kiện là diễn đàn trao đổi học thuật giữa các chuyên gia, tập trung làm rõ vai trò của trọng tài quốc tế trong giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích của các bên, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, an toàn và có trách nhiệm.

Phát biểu tại sự kiện, Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực trọng tài, nhiều giảng viên, thành viên của ULAW đã và đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), cũng như có nhiều đóng góp trong hoạt động nghiên cứu và giảng dạy về lĩnh vực này.

Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: ULAW)

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Đại cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước, tập trung nhiều hoạt động đầu tư, giao thương và giải quyết các tranh chấp thương mại. Thành phố đang chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng số vụ tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài tại cả nước.

Sự hiện diện của nhiều trung tâm trọng tài trên địa bàn cũng cho thấy nhu cầu và tiềm năng phát triển của việc giải quyết các tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua trọng tài.

Hiện, ULAW vẫn duy trì truyền thống đào tạo các lớp Pháp ngữ, đồng thời triển khai chương trình Thạc sĩ Luật Kinh doanh quốc tế và so sánh với sự tham gia và đồng hành của các cơ sở giáo dục đại học tại Pháp.

Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp các học viên có cơ hội tiếp cận tri thức pháp lý quốc tế, tăng cường giao lưu học thuật với các chuyên gia của Pháp và Việt Nam về lĩnh vực trọng tài.

Tại sự kiện, các đại biểu, chuyên gia thảo luận tập trung vào những vấn đề thực tiễn trong quá trình triển khai hoạt động trọng tài quốc tế. Các nội dung trao đổi xoay quanh kỹ năng soạn thảo điều khoản trọng tài trong hợp đồng, những vướng mắc, khó khăn trong quá trình lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp tại Việt Nam cũng như cơ chế công nhận và thi hành phán quyết trọng tài trên thực tế.

Quang cảnh sự kiện. (Ảnh: ULAW)

Những kinh nghiệm thực tiễn và góc nhìn đa chiều được các chuyên gia chia sẻ tại chương trình không chỉ mang lại cơ sở tham khảo cho quá trình nghiên cứu và hoàn thiện pháp luật mà còn mở ra cơ hội tăng cường hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn.

Qua đó, chương trình tiếp tục khẳng định vai trò của Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trong đào tạo, kết nối quốc tế, thúc đẩy trao đổi chuyên môn và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực pháp luật trong bối cảnh hội nhập quốc tế, góp phần bảo đảm an toàn pháp lý cho hoạt động đầu tư và giao thương kinh tế giữa các quốc gia.