Trọng tài nhận sai khi báo bù giờ trận Indonesia 9-2 Bangladesh

Phát biểu sau trận đấu, HLV John Herdman thừa nhận sự thay đổi về thời gian bù giờ đã khiến các cầu thủ Indonesia có thời điểm mất tập trung.

"Chúng tôi hỏi trọng tài thứ tư (phụ trách việc thông báo thay người, bù giờ...) liệu đó có phải sai sót hay không, và ông ấy nói đúng. Nhưng đúng lúc ấy, Bangladesh ghi bàn vì các cầu thủ của chúng tôi bị rối, không còn tập trung”, ông John Herdman nói.

HLV John Herdman cho biết, trọng tài thứ tư nhận sai khi báo thời gian bù giờ

Theo nhà cầm quân người Anh, hiệp 2 bị ngắt quãng nhiều nên xứng đáng có 7 phút bù giờ. Việc trọng tài thông báo bù giờ 2 phút là không hợp lý (thực tế phía Indonesia đã phản ứng dữ dội ngay thời điểm đó), và sau đó phát hiện sai sót nên thông báo lại là 7 phút.

Việc trọng tài thay đổi thời gian bù giờ đã thay đổi cục diện cả bảng đấu. Nhờ có thêm 5 phút bù giờ, chủ nhà Indonesia ghi thêm 2 bàn để thắng Bangladesh 9-2, qua đó vượt Malaysia - đội thắng Singapore 6-0 ở trận đấu cùng giờ, để giành tấm vé duy nhất vào chơi trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia hòa đối đầu, cùng điểm số, cùng hiệu số nhưng hơn Malaysia nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn. Giả sử thời gian bù giờ chỉ là 2 phút, tấm vé chung kết sẽ là của Malaysia.

Bức xúc trước thay đổi của trọng tài khiến đội nhà mất vé chung kết, ngày 2-10, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã gửi công văn chất vấn, yêu cầu FIFA làm rõ: cơ sở, quy trình và những yếu tố dẫn đến việc thay đổi thời gian bù giờ.

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải Đông Nam Á đầu tiên do FIFA đứng ra tổ chức. Tuy nhiên giải đấu gặp nhiều vấn đề thiếu tích cực, như: Trung Quốc, Ấn Độ từ chối tham dự buộc FIFA phải mời hai đội trình độ thấp hơn là Pakistan, Bangladesh tham dự; rồi giá bản quyền đắt đỏ, khiến nhiều nhà đài thờ ơ và giải đấu trắng sóng giai đoạn vòng bảng ở một số quốc gia; và nay đến lùm xùm trọng tài thay đổi thời gian bù giờ tạo lợi thế cho chủ nhà Indonesia đi tiếp...