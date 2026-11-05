Trọng tài Malaysia bắt hai trận đấu của tuyển Việt Nam tại Casper Cup 2026

Ngày 5/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách tổ trọng tài làm nhiệm vụ tại giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Trọng tài Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir điều hành hai trận đấu của tuyển Việt Nam tại Casper Cup 2026.

Theo phân công của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), tổ trọng tài đến từ Malaysia sẽ điều hành cả ba trận đấu tại giải. Cụ thể, ông Zubir sẽ bắt chính trận tuyển Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa (ngày 11/11) cùng Kyrgyzstan (ngày 17/11). Ngoài ra, vị trọng tài này cũng điều hành màn so tài giữa Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan vào ngày 14/11.

Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir sinh năm 1995, là trọng tài cấp FIFA người Malaysia. Dù mới 31 tuổi, ông đã có kinh nghiệm điều hành nhiều trận đấu tại giải vô địch quốc gia Malaysia và các trận quốc tế.

Đáng chú ý, vị trọng tài này không phải gương mặt xa lạ với bóng đá Việt Nam. Trước đó, ông từng được mời sang điều hành trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Thể Công Viettel tại vòng 20 V-League 2025-2026. Đây cũng là lần đầu tiên trọng tài Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir làm nhiệm vụ tại hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Theo thống kê, trong 18 trận bắt chính gần nhất ở các giải đấu, vị trọng tài người Malaysia đã rút ra 79 thẻ vàng, 3 thẻ đỏ gián tiếp và 4 thẻ đỏ trực tiếp. Ngoài ra, ông còn thổi 11 quả phạt đền.

Bên cạnh trọng tài chính, các trợ lý làm nhiệm vụ tại Casper Cup 2026 cũng có kinh nghiệm điều hành những trận đấu liên quan đến bóng đá Việt Nam. Trong đó, trợ lý trọng tài thứ nhất là ông Mohd Arif Shamil Bin Abd Rasid. Trước đây, ông từng tham gia điều hành trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq ở lượt trận cuối bảng D, vòng chung kết Asian Cup 2023.

Trợ lý trọng tài thứ hai là ông Nadziran Bin Eziz. Vị trọng tài này từng sang Việt Nam làm nhiệm vụ tại V-League 2022, trong trận đấu giữa Thể Công Viettel và Bình Định. Việc AFC phân công tổ trọng tài quốc tế cấp FIFA điều hành các trận đấu được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm chất lượng chuyên môn và tính công bằng tại Casper Cup 2026.

Giải đấu năm nay có sự tham dự của ba đội tuyển gồm Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Đây cũng là cơ hội để HLV Kim Sang-sik kiểm tra lực lượng, đánh giá phong độ các cầu thủ và thử nghiệm những phương án chiến thuật trước các nhiệm vụ quốc tế tiếp theo.

Bên cạnh công tác tổ chức giải đấu, đội tuyển Việt Nam cũng đang có những thay đổi về lực lượng trước thềm Casper Cup 2026. Ngày 4/11, HLV Kim Sang-sik quyết định triệu tập bổ sung tiền vệ Khuất Văn Khang của CLB Thể Công Viettel lên đội tuyển. Đây là cầu thủ thứ tư được bổ sung trong đợt tập trung tháng 11, sau Nguyễn Đăng Dương (CLB Hưng Yên), Lê Quốc Nhật Nam (Thể Công Viettel) và Nguyễn Đức Anh (Hà Nội FC).

Với sự góp mặt của Khuất Văn Khang, danh sách đội tuyển Việt Nam được nâng lên 27 cầu thủ, giúp ban huấn luyện có thêm những lựa chọn nhân sự trước hai trận giao hữu sắp tới. Khuất Văn Khang sinh năm 2003, trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Viettel. Tiền vệ này từng khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam ở cấp độ U19, U20 và U23.

Văn Khang từng tham dự ba vòng chung kết U23 châu Á liên tiếp. Tại giải U23 châu Á 2026, anh được HLV Kim Sang-sik tin tưởng trao băng đội trưởng và cùng các đồng đội giành vị trí thứ ba chung cuộc. Ngoài ra, cầu thủ thuộc biên chế Thể Công Viettel còn là thành viên đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 và đội U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 33.

Lịch thi đấu giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 (Ảnh: VFF).