Trọng tài Hàn Quốc bắt chính trận Shanghai Port - Công an Hà Nội

Trọng tài Choi Hyun-jai

Theo đó, trọng tài Choi Hyun-jai được giao nhiệm vụ cầm còi chính, với sự hỗ trợ của hai trợ lý Chang Jung-pil và Cheon Jin-hee. Trọng tài thứ tư là Kim Hee-gon, trong khi tổ VAR gồm Kim Woo-sung và Choi Chul-jun.

Cũng tại lượt trận này, AFC phân công nữ trọng tài Nhật Bản Yamashita Yoshimi điều hành cuộc đối đầu giữa Thể Công Viettel và FC Seoul lúc 19 giờ 15 ngày 28-10, thuộc AFC Champions League Two. Hai trợ lý của bà là Makoto Bozono và Chihiro Ikki.