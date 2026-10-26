Trồng san hô dưới đáy biển Nha Trang

Sau khi trồng, san hô cần trải qua giai đoạn thích nghi với điều kiện môi trường, phát triển mô sống và bám chắc vào giá thể. Khả năng sống sót và sinh trưởng của san hô phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như đặc điểm sinh học của từng loài, nhiệt độ và chất lượng nước biển, cường độ ánh sáng, chế độ thủy động lực, sự phát triển của tảo và các sinh vật cạnh tranh không gian sống.

Thử nghiệm rạn nhân tạo kết hợp trồng san hô tại vịnh Nha Trang là một trong những hoạt động nghiên cứu ứng dụng của Chi nhánh Ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga thuộc đề tài khoa học “Thử nghiệm rạn nhân tạo gắn với du lịch sinh thái biển và nghề cá giải trí tại phía Tây đảo Hòn Mun, vịnh Nha Trang”, nhằm tìm kiếm các giải pháp khoa học và công nghệ phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững tài nguyên biển.

Dưới đây là một số hình ảnh nhóm nghiên cứu tiến hành trồng san hô tại khu vực phía Tây đảo Hòn Mun, vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Các loài san hô đã được lựa chọn và ươm trên các giá thể sắt tại khu vực Trạm Nghiên cứu thử nghiệm biển.

Reef ball - rạn nhân tạo hình quả bóng, đúc bằng bê tông được đặt dưới biển.

Các loài cá sử dụng những hốc trú ẩn trên cấu trúc rạn nhân tạo tại khu vực thử nghiệm.

Các loài cá sinh sống, di chuyển quanh rạn nhân tạo.

Nhóm nghiên cứu trồng và cố định các nhánh san hô trên cấu trúc rạn nhân tạo.

Các mẫu san hô được cố định lên bề mặt rạn nhân tạo bằng kỹ thuật sử dụng chất kết dính với xi măng trộn phụ gia, bảo đảm khả năng bám giữ.

San hô được trồng và cố định trên rạn nhân tạo đặt tại phía Tây đảo Hòn Mun, vịnh Nha Trang.