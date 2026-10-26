Trồng san hô dưới đáy biển Nha Trang
Thời gian qua, nhóm nghiên cứu thuộc Chi nhánh Ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã tiến hành trồng thử nghiệm một số loài san hô thuộc các giống Acropora và Pocillopora. Đây là những nhóm san hô tạo rạn, có vai trò quan trọng trong việc hình thành cấu trúc không gian của sinh cảnh rạn san hô tự nhiên.
Sau khi trồng, san hô cần trải qua giai đoạn thích nghi với điều kiện môi trường, phát triển mô sống và bám chắc vào giá thể. Khả năng sống sót và sinh trưởng của san hô phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như đặc điểm sinh học của từng loài, nhiệt độ và chất lượng nước biển, cường độ ánh sáng, chế độ thủy động lực, sự phát triển của tảo và các sinh vật cạnh tranh không gian sống.
Thử nghiệm rạn nhân tạo kết hợp trồng san hô tại vịnh Nha Trang là một trong những hoạt động nghiên cứu ứng dụng của Chi nhánh Ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga thuộc đề tài khoa học “Thử nghiệm rạn nhân tạo gắn với du lịch sinh thái biển và nghề cá giải trí tại phía Tây đảo Hòn Mun, vịnh Nha Trang”, nhằm tìm kiếm các giải pháp khoa học và công nghệ phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững tài nguyên biển.
Dưới đây là một số hình ảnh nhóm nghiên cứu tiến hành trồng san hô tại khu vực phía Tây đảo Hòn Mun, vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/trong-san-ho-duoi-day-bien-nha-trang-1062044