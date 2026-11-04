Trồng rừng gỗ lớn tạo tín chỉ carbon

Nhiều hộ dân đang được thành phố và các tổ chức hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Băn khoăn về nguồn thu nhập

Với những người trồng rừng sản xuất là cây keo lá tràm, sau 4-5 năm mới bắt đầu thu hoạch để thu hồi vốn đầu tư.

Bà Trần Thị Phương (người dân tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí, phường Hải Vân) chia sẻ, nhiều năm nay, người dân trong tổ dân phố trồng cây keo lá tràm thì sau 5 năm mới thu hoạch và cho thu nhập. Trong 5 năm đó, người dân vừa chăm sóc rừng trồng của mình, vừa làm công cho người khác (như trồng, chăm sóc rừng, lột vỏ cây keo…) để kiếm tiền trang trải đời sống trong khi chờ ngày thu hoạch keo. Tuy nhiên, do cây keo có rễ cọc, không sâu nên hay ngã khi có gió bão và cũng không giữ được đất khỏi sạt lở.

Người dân mong muốn chuyển rừng keo đang trồng thành rừng gỗ lớn hoặc trồng mới rừng gỗ lớn để được nhận chính sách hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng, nhưng rất lo ngại về dòng tiền để duy trì chăm sóc rừng cũng như trang trải cho đời sống gia đình từ năm thứ 5 trở đi. Với các loại cây dưới tán rừng, nhất là cây dược liệu, phải tới năm thứ 5 trở đi, khi cây rừng đã lớn mới thu hoạch được.

“Gia đình tôi có 1ha đất rừng và rất muốn đăng ký trồng rừng gỗ lớn để được nhận chính sách hỗ trợ của thành phố, nhưng vẫn còn lo lắng việc duy trì rừng từ năm thứ 5 trở đi. Chúng tôi mong thành phố hỗ trợ việc chứng nhận và bán tín chỉ carbon rừng trồng này để người dân có thêm nguồn kinh phí duy trì chăm sóc rừng cũng như đảm bảo đời sống, nhất là trong thời gian chờ thu hoạch cây trồng dưới tán rừng”, bà Phương đề nghị.

Người trồng rừng gỗ lớn đang mong muốn được hỗ trợ chứng nhận và bán tín chỉ carbon rừng nhằm có thêm thu nhập duy trì rừng lâu dài. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ông Nguyễn Văn Trung, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí (phường Hải Vân) cho hay: “Đối với người dân, dòng tiền để duy trì và chăm sóc cây từ năm thứ 5 trở đi là “nút thắt” của việc trồng rừng gỗ lớn, nhất là những hộ có vay tiền từ ngân hàng.

Người dân mong thành phố hỗ trợ chứng nhận và bán tín chỉ carbon rừng để người trồng rừng gỗ lớn có thu nhập thường xuyên, không chịu áp lực trả vốn cho ngân hàng và sau đó, rừng được sử dụng lâu dài để làm du lịch khi tán dưới thấp, nuôi ong khi tán trung, trồng dược liệu khi tán cao. Có vậy, rừng trồng gỗ lớn sẽ được giữ lâu dài mà vẫn đảm bảo kinh tế gia đình”.

Liên kết xây dựng dự án tín chỉ carbon

Theo các chuyên gia, thành phố Đà Nẵng cần phối hợp với thành phố Huế, tỉnh Quảng Ngãi triển khai xây dựng dự án tín chỉ carbon rừng để sớm đưa vào giao dịch thông qua Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Qua đó, có nguồn tài chính hỗ trợ cho các hộ dân trồng rừng gỗ lớn cũng như công tác gìn giữ, bảo vệ rừng của thành phố.

TS. Lương Quang Huy, Trưởng phòng Quản lý phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn (Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 180/2026/NĐ-CP ngày 21/5/2026 quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng. Nghị định này quy định cụ thể đối tượng, hình thức chi trả, mức chi trả và quản lý, sử dụng tiền dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng; dự án carbon rừng, xác định kết quả giảm phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon rừng được cung ứng.

Việc lập dự án tín chỉ carbon rừng cũng đang đòi hỏi nhiều chủ rừng liên kết lại để thuận tiện chứng nhận, thẩm định về tín chỉ carbon. Ảnh: HOÀNG HIỆP

“Nghị định cho phép các chủ rừng liên kết để xây dựng các dự án tạo tín chỉ carbon. Việc này đòi hỏi chính quyền địa phương cấp xã cũng như sở nông nghiệp và môi trường các tỉnh, thành phố lập kế hoạch để triển khai, thực hiện”, ông Huy nói.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc tham gia thị trường carbon là mũi nhọn đột phá để khẳng định vị thế và tạo dòng vốn xanh cho thành phố. Tháng 8/2026, UBND thành phố đã phê duyệt Đề án phát triển và quản lý tín chỉ carbon rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035.

Đà Nẵng đang triển khai các giải pháp hình thành nguồn cung tín chỉ carbon rừng, trong đó phối hợp với thành phố Huế và tỉnh Quảng Ngãi nâng cao chất lượng quản lý rừng, hình thành nguồn cung tín chỉ carbon có chất lượng và từng bước kết nối với thị trường trong nước, quốc tế thông qua hệ sinh thái của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Đồng thời nghiên cứu thí điểm sàn giao dịch tín chỉ carbon tự nguyện trong Trung tâm tài chính quốc tế...

Thành phố cũng chú trọng phát triển kinh tế tuần hoàn và đa giá trị như: cơ chế cho thuê môi trường rừng; phát triển kinh tế dưới tán rừng; trồng rừng gỗ lớn tập trung liên kết chứng chỉ rừng bền vững (FSC) và tiêu chuẩn EUDR; gắn kết du lịch sinh thái rừng với du lịch cộng đồng... nhằm nâng cao sinh kế bền vững cho người dân sinh sống gần rừng tại địa phương.