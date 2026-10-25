Trồng rừng FSC ở Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh

Cán bộ BQLRPH Như Thanh kiểm tra sự phát triển của rừng keo theo tiêu chuẩn FSC.

Từng gặp khó khăn do trồng keo tự phát, năng suất thấp và thường xuyên bị thương lái ép giá, gia đình anh Lê Anh Tuấn (thôn Xuân Thành, xã Như Thanh) đã quyết định chuyển đổi toàn bộ 15ha sang canh tác theo tiêu chuẩn FSC. Nhờ tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật được tập huấn, rừng keo của gia đình phát triển tốt, chất lượng gỗ tăng rõ rệt. Với chu kỳ khai thác 5 năm, sau khi trừ chi phí, mô hình mang lại lợi nhuận 90 triệu đồng/ha, tăng 20 triệu đồng/ha so với phương thức trồng truyền thống.

Giám đốc BQLRPH Như Thanh Nguyễn Văn Dũng, cho biết: Để triển khai hiệu quả, đơn vị đã mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực trồng rừng, quy trình trồng, chăm sóc, khai thác cho người dân, không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật cấm lưu hành theo quy định của FSC. Cùng với đó là hướng dẫn người dân lựa chọn cây giống phù hợp, nâng cao chất lượng rừng trồng, đồng thời tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng và ngăn chặn hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Cùng với đó, nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của quản lý rừng bền vững có ý nghĩa quan trọng, góp phần thay đổi tập quán sản xuất, hướng tới phát triển lâm nghiệp có trách nhiệm. Đơn vị cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu hỗ trợ người dân xây dựng chứng chỉ, hình thành vùng nguyên liệu, đồng thời tập huấn nâng cao kiến thức trồng rừng, bảo vệ môi trường rừng và đất cho người dân.

Tính đến tháng 10/2026, trên 3.700ha rừng trồng sản xuất ở BQLRPH Như Thanh được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC, với 1 nhóm hộ tham gia, trong đó diện tích rừng do ban quản lý là 3.584ha, còn lại là diện tích đất 02 của các hộ dân. Đây là kết quả quan trọng, khẳng định hướng đi đúng đắn trong phát triển lâm nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao giá trị kinh tế của gỗ rừng trồng và mở rộng cơ hội tiếp cận các thị trường xuất khẩu có giá trị cao.

Song song với việc duy trì chứng chỉ, đơn vị đã hỗ trợ các hộ nhận khoán đẩy mạnh công tác trồng mới và tái thiết rừng sau khai thác. Giai đoạn 2021-2025, đơn vị đã trồng mới hơn 1.477ha rừng. Trong 10 tháng năm 2026, đơn vị đã trồng mới trên 500ha rừng, chủ yếu là các giống chất lượng cao như keo lai mô, keo hom, keo hạt. Việc phát triển rừng theo tiêu chuẩn FSC không chỉ giúp nâng cao giá trị kinh tế của gỗ rừng trồng phục vụ xuất khẩu, mà còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và tạo sinh kế, tăng thu nhập bền vững cho người dân.